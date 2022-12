Mutatjuk, mennyit kell fizetnie, ha a karácsonyi vásárban fogyaszt is valamit

A hó sajnos, az eső szerencsére nem esett kedd este, amikor bejártuk a főváros két legnagyobb karácsonyi vásárát. Az Advent Bazilika – amit tavaly a European Best Destinations utazási portálon Európa legjobb karácsonyi vásárának választottak – hozza a megszokott körítést: középen karácsonyfa, korcsolyapálya, fényfestés a Bazilikán, háttérben szóló zene. A Szent István téren kellemes karácsonyi hangulat veszi körül a vendégeket.

Kedd 17 óra körül a forgalom kifejezetten jelentősnek tűnt, többször körbejárva a vásárt az volt a benyomásunk, hogy zömében turisták állnak sorba ételükért, italukért, vagy nézelődnek a kézműves termékek között.

Ha a téli hidegben forralt borral akarjuk melegen tartani magunkat, 3 deciért 1200 forintot kell fizetnünk, a gyümölcsös verzió 1500, ha pedig megelégszünk a forró teával, szintén 3 deciért egy ezrest kell leszurkolnunk. A puncs 1500 forint, a belga forró csoki 2400 forint.

Ha esetleg ennénk is valamit, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Sertésbrassóit, grillzöldséges csirkemellet és paprikás csirkét is 4500 forint/adag áron láttunk. A marhapörkölt 5500, a szarvaspörkölt 6000 forint. A töltött káposzta 4800 forint/adag. Óriás bécsiszelet 5500 forint, grillkolbász kenyérrel, mustárral, 3900 forint/darab. Szendvics és hot dog is van, mindkettő óriás néven fut, előbbi bécsi zsemle, utóbbi kolbászos hot dog, mindkettő 5500 forint. Ha még savanyúságot is szeretnénk, plusz 1500 forinttal kell számolnunk. A Bazilikánál csapolt és dobozos sört is kínálnak 1200 forintért, 4 cl pálinkát 2300 forintért.

A karácsonyi vásár elmaradhatatlan része a kürtős kalács, itt több árkategória létezik, 450 grammosat találtunk 2800 forintért. A rétes 1200 forint, a sült gesztenye 10 dekája 2000. A sima lángos 2200, a sajtos-tejfölös 3000 forint. Kaphatunk lazacos lángost is 6000 forintért, a füstölt lazac körettel 9500 forint.

Világbajnokság és karácsony a Vörösmarty téren

A Bazilika után célba vettük a Vörösmarty teret, a Fashion Street egyébként a szokásokhoz hasonlóan látványos díszítést kapott. A Classic Xmasra keresztelt karácsonyi vásár bejárhatóbb, mint a Bazilika előtti, jobban eloszlik a tömeg, a kicsiknek van kisvonat is. Ha valaki kombinálná a karácsonyi hangulatot a világbajnoksággal, van rá lehetőség: a Vörösmarty téren óriáskivetítőn követhetjük a torna mérkőzéseit, ottjártunkkor néhányan gőzölgő italt szorongatva figyelték, ahogy Hollandia 2–0-ra vezet Katar ellen.

Az árak hasonló sávban mozognak, mint a Bazilikánál: 3 dl forralt bor 1200, az ízesített verzió 1500 forint. Puncs 1200, forró csoki tejszínhabbal 1500. Kérhetünk Baileysszel megbolondított forró csokoládét is 3300 forintért. A sört 1500 forintért csapolják, ha dobozos Heinekenre vágyunk 1200 forintot kell fizetnünk. A félliteres ásványvíz 700, Coca-Cola-termékek 900 forintért kaphatók. A 4 cl-es rövid italok 1800–2500 forint között érhetők el.

A Vörösmarty téren töltött káposztát 4500 forintért, prémium kolbászválogatást 5000 forintért láttunk. A gulyásleves cipóban is a 4500-as kategóriába került, de cipó nélkül, kenyérrel egy ezressel olcsóbb. A sima lángos, amit az óriás jelzővel illetnek, 2000 forint, a sajtos-tejfölös 2800. A kürtőskalács árát az ízesítése határozza meg, a hagyományosak – például a kakaós, a fahéjas, vagy a vaníliás – 2200 forint, ha ennél extrábbat kívánunk, kérhetünk málnásat vagy csokicseppeset 2600 forintért.

(Borítókép: A Szent István téri Advent Bazilika karácsonyi vásár 2022. november 19-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)