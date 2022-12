Az LMP volt társelnöke lett Korányi Dávid utódja Karácsony mellett

Kendernay János a főváros új városdiplomáciai vezetője – jelentette be Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. Ezt a posztot a közelmúltig Korányi Dávid töltötte be, aki a kampányfinanszírozási botránnyal összefüggésbe hozott amerikai Action for Democracy nevű szervezet elnökeként került a hírekbe.