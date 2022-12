Új táskájával kelt útra Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök Szlovéniába utazik pénteken, ahol közös új magasfeszültségű távvezeték átadásán vesz részt. Minderről a kormányfő tett közzé bejegyzést saját közösségi oldalán.

A képen az is észrevehető, hogy a miniszterelnöknél olyan hátizsák van, amelyen a jelenleg is zajló katari labdarúgó-világbajnokság logója szerepel. Az elmúlt években több olyan kép vagy felvétel is készült, amelyen Orbán Viktor a korábbi labdarúgó vb-k logóit tartalmazó táskával utazott el.

Magyarországnak joga van hozzáférni az olajhoz

Orbán Viktor péntek reggel a közszolgálati rádió reggeli műsorának vendége volt, ahol többek között az Európai Unió szankcióiról, migrációról és a helyreállítási alapról is beszélt.

A miniszterelnök a szankciókkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az eredeti elképzelés szerint ezek segítették volna lezárni a háborút, de végül nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Arról is beszélt, hogy a legkomolyabb szankció december 5-én lép hatályba, amely az olajra vonatkozik. Ehhez annyit fűzött még hozzá: „Most ugrik a majom a vízbe.”

Orbán Viktor szerint a helyreállítási terv elfogadásával jelentőset sikerült előrelépni, egyúttal emlékeztetett arra, hogy Magyarország 2021 nyarán már megkaphatta volna a helyreállítási alap pénzeit, ám az, hogy ez elmaradt, annak politikai oka van.

Köszönetet mondott az uniós való tárgyalásokon való részvétel miatt, és kiemelte Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerepét, akit meglátása szerint jó döntés volt visszahozni a kormányzati munkába.