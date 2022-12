Segítséget kapnak a kormánytól, de vakrepüléssel várják a következő évet

A kormány turisztikai akciótervéről, az energiaárakról, az ünnepi időszakról és 2023 elejéről is kérdeztük Baldauf Csabát, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnökét.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a november 16-i Kormányinfón jelentette be, hogy turisztikai akciótervet fogadott el a kormány, ennek pontjai:

Változtatnak a Széchenyi Pihenő Kártya szabályain, a különböző füleket eltörlik, egyben lehet felhasználni az összegeket, nem lesz korlátozás.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggesztik 2022. október 1. és 2023. március 31. között, a már befizetett összegek visszaigényelhetők, a nettó árbevétel négy százaléka marad a szektornál.

A kötelező adatszolgáltatás időpontját fél évvel eltolják, 2023. július elsejéig, továbbá a szálláshelyek minősítésének határidejét is kitolják egy évvel.

Bevezetik a szektorban a 24 havi munkaidőkeret-szabályozást.

Az akciótervről megkérdeztük Baldauf Csabát, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét.

„Az eredmény összességében pozitív” – jelentette ki Baldauf Csaba, hangsúlyozva: a turizmusfejlesztési hozzájárulás március 31-ig történő elengedése jelentős anyagi segítséget nyújthat, bár ehhez megfelelő forgalomra is szükség lesz.

Budapesten jó novembert zártak a házak, a decemberi előrejelzések is biztatók, és már januárra is érkeznek a foglalások, így a fővárosi szállodáknak a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedése komoly segítség. Ha a vidéki házakban nem lesz drasztikus visszaesés és értelmezhető szinten marad a forgalom, akkor szállodánként több millió forintot is jelenthet havonta ez a könnyítés.

A megnövekedett energia- és élelmiszerárakat, valamint az emelkedő bérköltségeket nem tudja kompenzálni, de a hatást valamennyire tudja tompítani

– fogalmazott Baldauf Csaba.

AZ MSZÉSZ elnöke a SZÉP-kártya zsebeinek átjárhatóságáról elmondta, hogy amikor ez korábban bevezetésre került, nem fogadták annyira lelkesen, mert attól tartottak, hogy áthelyeződik a hangsúly az éttermi felhasználás irányába, a tapasztalatok viszont azt mutatták, hogy nem ez történt. Ráadásul nagyobb rugalmasságot jelent a munkavállalóknak, a szállodaüzemeltetők abban bíznak, hogy pihenni mindenki szeretne.

Baldauf Csaba a 24 havi munkaidőkeretről kifejtette: teljesen bizonytalan, hogy milyen év elé néznek, ha időszakos bezárások jönnek, vagy lecsökken a forgalom, nem biztos, hogy ugyanakkora állományra lesz szükség, de próbálják megtartani a munkavállalókat, a hosszabb munkaidőkeret pedig lehetővé teszi az egyenlőtlenségek kisimítását.

Rosszabbra készültek, de így sem jó a helyzet

Az energiaköltségek vonatkozásában vegyes a kép – kezdte a rezsiárakra vonatkozó kérdésünkre Baldauf Csaba, három hónappal ezelőtt ennél is rosszabbra készültek, de így sem rózsás a helyzet. A gáz világpiaci ára mérséklődött, ami októberben csökkenő árat jelentett azoknak, akik ilyen szerződést kötöttek, viszont ez még mindig a többszöröse a korábbi beszerzési áraknak. A villamos energiánál is rendkívül magas áremelkedést tapasztaltak, ezek együtt sok háznak kigazdálkodhatatlan terhet jelentenek.

Jó páran döntöttek az időszakos bezárás mellett, de sok döntés majd csak a novemberi, decemberi számlákat látva születik meg az első negyedévre vonatkozóan. Bár vannak házak, amelyek már bezártak, a vidéki szállodák nagyobb része megpróbálja lehozni az ünnepi időszakot. A felmérésünk – ami 170 szálloda válaszaiból tevődött össze – azt mutatta, hogy körülbelül 20 százalék gondolkodik a bezáráson, vagy be is zárt

– részletezte Baldauf Csaba.

A szállodaszövetség elnöke kitért arra is, hogy az őszi szünetet érintő többszöri módosítás nem segítette a szállodákat, de a november jól alakult, az utószezonhoz képest jó számokat produkáltak, különösen a fürdőtelepüléseken.

Az év végi foglalások néhány házban már komoly volument mutatnak, máshol azt tapasztalják, hogy kivárnak a vendégek, az utolsó pillanatban dönthetnek, így az előfoglalások aránya az egy évvel ezelőttinél alacsonyabb szintet mutat, de még van három hét az ünnepekig.

2023 első negyedéve viszont egyelőre ködös, a január eleji téli szünetre még van érdeklődés, az azt követő időszakra teljes a bizonytalanság, és a szállodák vakrepüléssel várják, hogy mi fog történni. Korábbi cikkünkben öt, ideiglenesen vagy végleg bezárni kényszerült vendéglátóhely történetét gyűjtöttük össze.

(Borítókép: Ujvári Sándor / MTI)