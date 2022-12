Varga Judit: Uniós szabályozás kidolgozására tettünk javaslatot az Országgyűlésnek

A mai napon javaslatot nyújtottunk be az Országgyűlésnek, mellyel megtettük az első lépést a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) hazai alkalmazása érdekében – jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter, aki egyúttal üdvözölte az európai szabályozást, amelynek kidolgozásában kezdeményezőként a kormány is aktívan részt vett.