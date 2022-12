A Bazilikára vetített fényfestéssel kérték meg egy külföldi lány kezét

Rendhagyó lánykérésnek lehettek tanúi az Advent Bazilika látogatói, ugyanis az adventi vásárban a Bazilikára vetített fényfestéssel kérte meg kedvese kezét egy külföldi fiatalember – számoltak be lapunknak szombaton a rendezvény szervezői.

Minden bizonnyal örökre emlékezetes marad az Advent Bazilikánál tett látogatása annak az ifjú külföldi hölgynek, akinek párja a Szent István-bazilikára vetített fényfestéssel kérte meg a kezét.

Maor, will you marry me?