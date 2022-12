December 10-én adják át a felújított Blaha Lujza teret

December 10-én, szombaton újra megnyitják a főváros egyik legforgalmasabb közterületét, a Blaha Lujza teret – tájékoztatott Facebook-oldalán Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke.

Eljött az ideje, hogy ismét találkozókat szervezzünk a Blaha Lujza térre. Fussunk össze régi ismerősökkel, szálljunk át a 7-es buszról villamosra, vagy ücsörögjünk kicsit az új utcabútorokon a fák árnyékában. Fedezzük fel együtt a megújult teret! Forró tea, zene és sok újdonság vár

– írják az esemény Facebook-oldalán.

A tér műszaki átvételi eljárása már megtörtént. A látványtervet ide kattintva érheti el, hogy a felújítás végeredményébe is bepillanthasson. A közterületen a következő munkákat hajtották végre:

új térburkolatot raktak le;

új fákat ültettek, így a meglévőkkel együtt már 89 fa áll a téren;

befejezték a növénytelepítést a növénykazettákba ültetett fák környezetében;

helyére tették az akadálymentes nyilvános illemhelyet.

A felújított Blaha Lujza téren tizenegy kis méretű mikroszobrot is elhelyeztek a növénykazetták ülőfelületén. Az egyedi alkotások az egykori Népszínház, valamint a Nemzeti Színház színészlegendáit mutatják be egy-egy ikonikus szerepükben. Nem csak a szobrok emlékeztetnek a színházra: a tér az egykori Nemzeti székeire utaló, bordó színű köztéri ülőhelyekkel és asztalokkal várja majd a megpihenni vágyókat, valamint a burkolatban megjelenik a lebontott épület körvonala is.

(Borítókép: A felújítás alatt álló Blaha Lujza tér 2022. június 29-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)