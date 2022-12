A vétófenyegetés feladását kérheti a magyar kormánytól az Európai Unió

Várhatóan nem fognak szavazni a Magyarországnak járó felzárkóztatási támogatások egyharmadának (csaknem 3 ezer milliárd forint) a felfüggesztésére vonatkozó javaslatról az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek december 6-i ülésén. Egyelőre csak véleménycserére készülnek a tárcavezetők az Európai Bizottság szerdai előterjesztéséről, és a döntést későbbre halasztják.

A Népszava azt írja, ennek fő oka, hogy több tagállam is azt szeretné, ha az EB frissítené a magyar kormány vállalásairól készült értékelését, amely a november 19-re kialakult helyzetet tükrözi.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Magyarország több vállalását is teljesítette a korrupció felszámolását célzó 17 pontból, azonban vannak még feladatai. A novemberi jelentés óta pedig több változás is történt, és a brüsszeli elvárásokkal összhangban lévő jogszabályok megszavazása is csak a következő időszakban várható az országgyűlésben. Egy kedvezőbb bizottsági elemzés pedig elősegítheti a felfüggesztésre ítélt pénzügyi kötelezettségvállalás összegének megszűnését.

Ugyanakkor az EB még nem kapott hivatalos felkérést az értékelés kiegészítésére. A tagállamok az EU soros elnöki tisztét, Csehországot bízták meg azzal, hogy készítsen ütemtervet az eljárás befejezésére. A döntés határideje december 19-e lett. Eddig kell az uniós kormányoknak határozniuk, hogy fennállnak-e még az EU költségvetését fenyegető veszélyek, és emiatt pénzbefagyasztással kell-e sújtani Magyarországot.

Van egy új forgatókönyv

A lap információi szerint van egy olyan forgatókönyv is, amely szerint a pénzügyminiszterek jövő kedden rábólinthatnak a 2300 milliárd forintos támogatási programra. Ám ez csak abban az esetben történhet meg, ha Magyarország eláll az Ukrajna megsegítését szolgáló 18 milliárd eurós közös hitelfelvétel és a globális társasági minimumadóra vonatkozó megállapodás bojkottjától.

Ezekhez ugyanis a tagállamok egyhangú jóváhagyása kell és mindkét téma szerepel a keddi tanácskozás napirendjén. Ha a kormány úgy dönt, hogy ragaszkodik a vétókhoz, nem valószínű, hogy december 6-án döntés születik a helyreállítási terv teljesítéséhez kötött jóváhagyását kezdeményező bizottsági előterjesztésről.