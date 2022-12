A KórházSuli önkénteseinek segítségével írtak levelet az osztálytársaiknak a beteg gyerekek

A statisztikák szerint ma Magyarországon a gyermekek mintegy 15 százaléka szenved hosszan tartó betegségben. A KórházSuli nevű szervezet önkéntes diákjai idén két levelet is segítenek nekik megírni: egyet a Mikulásnak, egyet pedig az ismerőseiknek és barátaiknak, hogy ezzel felhívják a figyelmet a nehézségeikre. A szóban forgó gyerekek nagy része hónapokra, de akár évekre is kieshet a közoktatásból.

Ennek következtében a tanulmányaikkal gyakran lemaradnak, a társaiktól elszigetelődnek, sokszor magányosan telnek a mindennapjaik. Így az alapbetegségük mellett gyakran szenvednek depresszióban vagy önbizalomhiányban is.

Ezért a beteg gyerekek oktatásával foglalkozó KórházSuli a diákjaival együtt elhatározta: a Mikulás mellett a gyerekek osztálytársainak is segítenek levelet írni, amiben megoszthatják az érzéseiket.

A 12 éves Adél például nyirokrendszert érintő daganatos betegségben szenved, ezért az idei tanévben kimaradt az iskolából.

Az ügyeleten várakozunk, csomókat találtak a nyakamon. Nálatok most irodalomóra van, előveszem a tankönyvet. Máris hiányzik minden és mindenki. Még te is, Vanessa, pedig mindig a számba dobálod a hajad, ahogy beszélsz. Egyszer, az egyik korábbi műtét alatt azt álmodtam, hogy az iskolapadban ülök. Hallom a zsivajt a szünetben, te is ott voltál, Zsuzsi, a táskádból folyt ki a tankönyv. Intettél felém, én meg nevettem. Rossz volt felébredni