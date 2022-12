Egy idős házaspár személyesen kereste fel Orbán Viktort

Az ország karácsonyfája, amely most is az Országház előtt áll, egy idős házaspár családi házának kertjét díszítette. A 18 méter magas, hetven centiméter törzsátmérőjű, hat-nyolc tonnás ezüstfenyőt ők ültették 42 évvel ezelőtt. Most Orbán Viktor miniszterelnök személyesen köszönte meg nekik a nagylelkűségüket.

Közösségi oldalán megosztott videójában Veronika nénit és Mihály bácsit köszöntötte a Karmelita kolostorban. „Láttam a hírekben, hogy a Parlament előtti fát önök nevelték” – mondta Orbán Viktor, aki egy ajándékkal is készült a házaspárnak.

Ezt, ha elfogadják tőlem, ezt ki lehet ültetni, ez gyökerestől van. És akkor majd ez megint megnő. Csak kiültetik, és akkor majd megnő

– magyarázta a miniszterelnök egy fenyőre mutatva. Mihály bácsi pedig azonnal meg is ígérte, hogy már másnap kiültetik az új szerzeményt.

Ezek után a Karmelita kolostor egyik erkélyéről nézték meg a fenyőt. „Tőlünk elkerült a fa, és így látjuk meg Pesten” – kommentálta Veronika néni a látványt.

Városi fa lett belőle, nem? Világlátott

– viccelődött a miniszterelnök, majd átadta az egész falunak üdvözletét, és boldog karácsonyt kívánva el is búcsúzott a házaspártól.

