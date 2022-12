Már vágják a fákat a Déli Körvasút pesti nyomvonalán

Péntek éjjel fél tizenegykor tette ki közösségi oldalára a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) közleményét, melyben a fakivágások megkezdéséről adnak tájékoztatást.

A MÁV kezelésében lévő Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítését szolgáló Déli Körvasút projekt előkészítéseként

vasúti területeken 2022. december 5-től fakivágási, bozótirtási munkák kezdődnek.

A favágást Pesten a Gubacsi úttól a Déli összekötő vasúti híd irányába kezdik a vasúti töltés mindkét oldalán, majd Budán Kelenföld állomás irányában folytatják. (A kivágott fákat a kivitelező pótolni fogják.)

A Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért (Popék) nevű civil szervezet – mely korábban is támadta a projekt környezetvédelmi engedélyét (melyet most a XI. kerületi önkormányzat perel) – cinizmust emleget, mivel azt vélelmezik, hogy a fejlesztő a tarvágással kíván a perben lépéselőnyt szerezni, mondván, ha még a per elindulása előtt gyorsan kiirtja a fákat, akkor értelmét veszti a jogi eljárás.

A ma megkezdett kivágási munkához nem kell engedély, mivel az a MÁV területén zajlik. A Popék szerint azonban ezzel mégiscsak tönkreteszik azt a rézsűt, amit a környezetvédelmi engedélyhez beadott szakvélemény megőrzendőnek minősít. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a projekt környezetvédelmi engedélye per alatt áll, a beruházó a favágással most semmibe veszi a bíróság korábbi, 98 oldalas ítéletét.