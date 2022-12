Brüsszel telefonált egyet Magyarországra a kirúgott tanárok miatt

Szerdán derült ki, hogy nyolc, budapesti gimnáziumokban dolgozó tanárt menesztett a Belügyminisztérium amiatt, hogy részt vettek a pedagógusok polgári engedetlenségi mozgalmában. Az esetet több demonstráció is követte, a legutóbbit szombaton tartották.

Most a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás számolt be arról, hogy már az Európai Bizottság is felfigyelt az esetre. Az ATV-nek azt mondta:

Telefonon keresték fel Brüsszelből, hogy arról érdeklődjenek: mennyire volt jogszerű a tanárok kirúgása, és hogy hány tanárt bocsáthat még el a kormányzat.

Mindeközben Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője arról beszélt az ATV Híradónak, hogy a kormány az utóbbi napokban stratégiát váltott. A tanárok eddig ugyanis azt hihették, hogy ha sokan beállnak a munkabeszüntetésbe – azon belül is a polgári engedetlenségbe –, akkor nem lehet bántódásuk.

„Hát most [a kormány] bemutatja, hogy lehet. Mert egyszerűen megtizedeli a társaságot, random módon kiszemelgetnek embereket, akiket kirúgnak, hogy a többiek féljenek” – mondta az ügyvivő, aki szerint szerdán olyan pedagógusokat rúgtak ki, akik a polgári engedetlenségi akcióban egyáltalán nem játszottak kiemelkedő szerepet.

A demonstrációk a jövő héten is folytatódnak, a legfrissebb adatok szerint 823 pedagógus vesz részt a polgári engedetlenségben országszerte. A kezdeményezéshez a vidéki iskolák közül eddig 26 intézmény csatlakozott. Mindeközben a budapesti Karinthy Gimnázium bemutatta azt a hat tanárt, akiket szerdán kirúgtak tőlük.

(Borítókép: Carl Court/Getty Images)