Kövér László 950 ezer forintos bírságot szabott ki Hadházy Ákosra

Hadházy Ákos saját Facebook-oldalán számolt be arról, hogy két októberi napon maradt távol az Országgyűléstől, amikor is két órán belül harminckilenc alkalommal kellett volna megnyomnia a szavazógombot. A képviselő posztjában arra hivatkozott, hogy akkor is dolgozott, amit a szabályoknak megfelelően le is igazolt.

Az egyik napon többek között az egykor szebb napokat látott kékestetői intézményben EU-s pénzekből árnyékba tett napelemparkot néztem meg, a másikon pedig azt, ahogyan a Nemzeti Bank luxusnyaralójában »véletlenül« Matolcsy György fiától vették a bútort

– indokolta. A képviselő azt állítja, hogy ezeket az elfoglaltságokat a szabályok szerint le is igazolta, amit a házelnök nem fogadott el.

Hadházy Ákos azt is elárulta, hogy 2018–2022 között gyakran hiányzott a szavazásokról. „Korábban is úgy gondoltam, hogy egy ilyen rendszerben képviselőként sokkal hasznosabb dolgokat tehetek annál, mintsem a gombnyomogatással eljátsszam a Fidesz kedvéért a parlamentáris demokráciát” – magyarázta.

Kövér László az októberi távolléte miatt bruttó 950 ezer forintos pénzbírságot szabott ki rá, amit le is vontak havi tiszteletdíjából, ezután ennek harmada maradt a számláján. Politikusként az ilyen büntetéseket inkább ledolgozta, azonban most erre nem volt lehetősége. A megbírságolt képviselő ezek után a szavazásokra be fog járni, mint írja, a tiltakozás más módját fogja alkalmazni.

(Borítókép: Hadházy Ákos a parlamentben 2018. december 13-án. Fotó: Soós lajos / MTI)