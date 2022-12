Továbbra is 410 forint felett az euró

Vegyesen mozgott a forint kedd reggel a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a hétfő esti szinthez képest. Nem sokkal 7 óra előtt 413,26 forintra gyengült az euró jegyzése az előző esti 413,50 forintról – számolt be az MTI.

A svájci frank árfolyama 418,04 forintról 417,83 forintra csökkent, a dolláré viszont 393,44 forintról 393,94 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,0512 dollárról 1,0488 dollárra süllyedt.

Megrengette a forintot a megszólalás

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, hétfőn Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is felszólalt a parlament gazdasági bizottságának ülésén. A jegybankelnök egyes kiszivárgott részletek szerint kijelentette, hogy a kormány 2021-es költségvetése egy gazdasági műhiba volt, és jövőre akár 15-18 százalékos infláció is várhat a magyar nemzetgazdaságra.

Bajban vagyunk, sok szempontból saját döntéseink miatt vagyunk bajban

– mondta az MNB elnöke, aki azzal folytatta, hogy megbomlott a kormány és a jegybank gazdaságpolitikai összhangja, és úgy véli, ez sokba kerül.

A múlt héten többször is a 410-es árfolyam körül táncolt a forint, sőt rövid időre be is nézett alá. A hétfő reggelt is ezen a szinten kezdte a magyar fizetőeszköz, majd délelőtt 10-11 óra körül gyors gyengülésbe kezdett Matolcsy György jegybankelnök beszédével párhuzamosan.

Varga Mihály pénzügyminiszter később reagált a megjegyzésekre. A tárcavezető úgy fogalmazott: a jegybank elnökének igaza van abban, hogy baj van, de a baj mindenkit érint: a magas energiaárak egész Európában recesszió felé viszik a gazdaságokat.



Minden ország lépéskényszerbe került, Magyarország is. A válságkezelés eredményeként eddig magas maradt a gazdasági növekedés (a harmadik negyedévben 4,1 százalék, ami az unióban a hetedik legmagasabb mérték), valamint magas a foglalkoztatottság (4,7 millió ember dolgozik, továbbra is 4 százalék alatt a munkanélküliség). Lehet építeni az elmúlt évek eredményeire

– tette hozzá a Facebook-posztban a pénzügyminiszter.