Új képviselőcsoport alakult az Országgyűlésben

„Azért, hogy Budapest hatékonyabban hallassa a hangját az Országgyűlésben, a demokratikus ellenzék budapesti illetőségű képviselői egy közös budapesti képviselői csoportot hoznak létre a parlamentben” – olvasható a Gy. Németh Erzsébet (DK), Tompos Márton (Momentum), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Csárdi Antal (LMP), valamint Szabó Tímea (Párbeszéd) által jegyzett közleményben.

A csoport tagjai:

Gy. Németh Erzsébet (DK),

Arató Gergely (DK),

Gréczy Zsolt (DK),

Kálmán Olga (DK),

Dávid Ferenc (DK),

Kordás László (DK),

Komáromi Zoltán (DK),

Oláh Lajos (DK),

Varju László (DK),

Barkóczi Balázs (DK),

Tompos Márton (Momentum),

Szabó Szabolcs (Momentum),

Tóth Endre (Momentum),

Hajnal Miklós (Momentum),

Orosz Anna (Momentum),

Szabó Rebeka (Párbeszéd),

Tordai Bence (Párbeszéd),

Szabó Tímea (Párbeszéd),

Jámbor András (Párbeszéd),

Bakos Bernadett (LMP),

Csárdi Antal (LMP),

Hiszékeny Dezső (MSZP),

Kunhalmi Ágnes (MSZP),

Hiller István (MSZP),

Vajda Zoltán (MSZP)

és Molnár Zsolt (MSZP).

A csoport vezetője Gy. Németh Erzsébet, az elnöki tisztséget félévente rotációs alapon töltik be.

A közleményben arról is írnak, „nem fogjuk hagyni, hogy a kormány a jövőben is úgy kezelje Budapestet, mintha nem is az ország része lenne, és amelyet minden gátlás nélkül lehet kizsigerelni különböző kormányzati megszorításokkal. A főváros mától hangsúlyosabban is ott lesz az Országgyűlésben, és meg fogja védeni magát a Budapest-ellenes kormányzattól.” Októberben szintén ellenzéki politikusok LMBTQ-képviselőcsoportot hoztak létre a parlamentben.

