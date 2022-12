Jézusnak adta ki magát egy zalai férfi, bíróság elé állítják

Több évtizeden keresztül Jézus reinkarnációjának adta ki magát egy 69 éves zalai férfi, és nagyon sokan bedőltek neki. Most bíróság elé állítják csalás és garázdaság miatt, több év börtönbüntetést kaphat.

A 69 éves, nyugdíjas, teskándi férfi (aki korábban közgazdászként dolgozott) azt állította, hogy különleges energiával képes meggyógyítani a betegeket. Főként csoportos foglalkozásokat tartott, de az is előfordult, hogy egyénileg fogadta „betegeit, tanítványait”. Közben azt állította, hogy a pénzhez nem ért és a pénznek semmi jelentősége nincs számára.

Naponta közel negyvenen jártak a gyógyító szertartásaira, aminek a végén nyolcezret fizettek a betegek, akik számlát sosem kaptak. A botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, nemcsak a pénzekkel trükközött, hanem a befolyásolható lányokat is az ágyába vihette

– erről számolt be a férfi egyik áldozata, aki szerint a férfi érzelmileg is zsarolta áldozatait. Egy másik áldozat azt mondta: ő maga sem érti, hogyan dőlhettek be neki éveken át.

Teskánd polgármestere, Sipos László ugyancsak azt mondta az esetről a Blikk megkeresésére: pontosan tudja, kiről van szó, mert a településén elterjedt az „ál-Jézus” híre. A polgármester szerint a férfit sokan csak szóbeszédből ismerték, és azt is felidézte, hogy évekkel ezelőtt, a botrány kirobbanása után egyesek az ál-Jézus védelmére keltek.

Ő a valódi Jézus Krisztus! Ne bántsátok!

– ezzel a szöveggel ragasztottak ki röpcédulákat a település utcáin, miután kirobbant a botrány. Erről fotó is készült, amely megtekinthető a témában 2019 elején írt cikkünkben.

Azt is közölték, hogy a férfit hamarosan bíróság elé állítják, és akár 6 év börtönbüntetést is kaphat. Hogy pontosan milyen bűncselekménnyel vádolják, az a cikkükből nem derült ki, viszont a 24.hu-val korábban közölte ezt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség. Azt mondták: a férfit 7 rendbeli csalás bűntette és 15 rendbeli csalás vétség, valamint 1 rendbeli garázdaság vétsége miatt állítják a bíróság elé, és az ügyészség az említett 6 év börtönbüntetés mellett 6 év közügyektől való eltiltást, továbbá pénzbüntetést is kért a vádlottra (korábban a rendőrség az Indexszel még azt közölte, hogy kuruzslás vétségének gyanúja miatt folytattak nyomozást a férfival szemben).

Ezért dőlhettek be neki

Mint említettük, a teskándi ál-Jézus botrányának híre 2019 elején, egész pontosan januárjában került be az országos sajtóba. Akkor a TV2 Mokka című műsorában részletesen foglalkoztak a témával, és egy pszichiátert kérdeztek meg arról, hogy miért dőlhettek be ennyien a csalónak.

Két oldala van a dolognak: egyrészt valaki ajánl olyat, aminek be tudunk dőlni, másrészt alkalmasak vagyunk rá, hogy bedőljünk

– mondta Belső Nóra, kifejtve, hogy rendszerint azok a negatív élethelyzetben levő emberek lesznek a csalók áldozatai, akik nem találnak kapaszkodót. Ezt használják ki azok a csalók, akik nagyon ráéreznek erre, és tudatosan manipulálják őket.

Hozzátette: ebben a konkrét esetben a csaló

egy vidéki környezetben pontosan tudta, hogy mik azok a támpontok – ugye, a hit –, azok a fajta dolgok, amiben az emberek kapaszkodókat keresnek. Ezt tudta szektává felépíteni, egy nagyon szépen felépített üzletről van szó

– fogalmazott a pszichiáter.