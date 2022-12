Elítélték a darnózseli hentes testvérét

Az elsőfokú Győri Járási bíróság ítélete szerint a darnózseli feleséggyilkos nővére valótlan tanúvallomást tett, ezért 1 év 10 hónap börtönre ítélték, két és fél évre felfüggesztve. Ez ellen fellebbezett a védelem, a másodfok azonban helybenhagyta az ítéletet − írta meg a Kisalföld.

A másodfokú határozathirdetésen a vádlott nem jelent meg, őt ügyvédje, Kormos László képviselte. Az áldozat testvére ott volt a teremben.

A tárgyaláson a vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy a hírközlési szakértői vélemény sem mondta ki biztosan, hogy N. János és testvére, F. Csilla a bűncselekménykor nem egy helyen tartózkodott. Az ügyész szerint a nő több ellentmondásos vallomást is tett, és minden bizonyítékot figyelembe véve aktív, tudatos hazugságról van szó, alibit akart igazolni fivérének.

− fogalmazott Szabó Helga ügyész.

Jungi Eszter bíró arra is kitért, hogy a vádlott megtagadhatta volna a vallomástételt, ehelyett többször is hazugságokba keveredett.

Elmondta, hogy a büntetőeljárásban eljáró bíróságok mindegyike megállapította – még a Tatabányai Törvényszék is, ahol végül felmentették N. Jánost –, hogy valótlan a férfi és a nővére azon egybehangzó állítása, miszerint a cselekmény idején a nő otthonában tartózkodtak.

Az elsőfokú ítéletet részben helybenhagyták, a minősítést azonban megváltoztatták. N. János tette életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, ezért nem az 1–5 évig, hanem a 2–8 évig terjedő szabadságvesztés az irányadó a bíróság szerint. Mivel az ügyben súlyosítási tilalom van, a minősítés a büntetés mértékén nem változtathatott.

Hogy a gyilkos nővére hamisan tanúzott, az sosem volt kérdés számunkra. A feljelentést is ezért tettük. A másodfokú bíróság olyan ítéletet hozott, amit a feljelentéskor mi szóról szóra megfogalmaztunk. Ha az ügyészség ez alapján pontról pontra végigvitte volna az ügyet, most olyan ítélet születhetett volna, ami súlyában és a mi igazságérzetünknek is megfelelő. Akkor F. Csilla börtönbe vonult volna