A mai naptól Fábián Gergely felel az iparpolitikáért

Mint arra Nagy Márton emlékeztet: az elhibázott szankciók nehéz helyzet elé állították az ipari vállalkozásokat, az ágazat szereplőit egyszerre több sokkhatás sújtja: megnőttek az energiaárak, megdrágult a hitelezés, korlátozzák az exportot és megdrágult az alapanyagok ára.

Ebben a helyzetben a családok, a munkahelyek, így a teljes foglalkoztatottság megvédése érdekében meg kell őrizni az ipari szektor stabilitását, tovább kell erősíteni versenyképességét, amely elsősorban a hozzáadott érték növelésével, valamint az energiahatékonyság fokozásával érhető el. Ezért hirdette meg a kormány az energiaintenzív kkv-k támogatását és a Gyármentő programot is – áll a közleményben.

Fábián Gergely feladatai a következők lesznek

Nagy Márton az államtitkártól elvárja, hogy olyan javaslatokkal segítse a kormány munkáját, amelyek biztosítják, hogy a recesszió elkerüléséhez és a szankciók negatív hatásainak ellensúlyozásához az ipar minél nagyobb mértékben legyen képes hozzájárulni.

Az államtitkár feladata, hogy aktív kapcsolatot tartson fenn az ipari ágazat szereplőivel és az érdekképviseletekkel, emellett fokozza az ipari innovációt, valamint tegyen meg mindent a modern és fenntartható ipari szerkezet kialakítása és a nemzetközileg is versenyképes magyarországi vállalkozások megerősítése érdekében – írták.

Több új államtitkárt is kineveztek

Mint arról az Index is beszámolt, az elmúlt időszakban több államtitkár is távozott a kormányból. December 1-jei hatállyal ugyanakkor új államtitkárokat is kineveztek: Ágh Péter az Építési és Közlekedési Minisztériumnál, Czomba Sándor a Miniszterelnöki Kabinetirodánál és Hankó Balázs Zoltán a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál tölti be ezt a tisztséget. Az Energiaügyi Minisztérium új közigazgatási államtitkára Czapek Gábor lett.

Ugyancsak december 1-jei hatállyal Lantos Csaba lett az új energiaügyi miniszter, Lázár János feladatköre és így a megnevezése pedig módosult: immár ő tölti be az építési és közlekedési miniszteri tisztséget.