Hétvégére megérkezhet az igazi tél

Péntektől mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, több hullámban kiadós csapadék, havazás várható. A hétvége kifejezetten eseménydús lesz, ugyanis északnyugat felől 10-15 fokkal hidegebb levegő tör be, nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, szélvihar és hófúvás borzolja majd a kedélyeket. De a légnyomásban bekövetkező változás is komoly fejfájást fog okozni.

Mediterrán ciklon bolondítja meg a hétvége időjárását, ami végre elhozhatja az igazi télies időt: több hullámban kiadós csapadék, szél várható. Pénteken ez a legtöbb helyen eső lesz, legfeljebb eleinte a nyugati-északnyugati és az északi határ mentén fordulhat elő vegyes halmazállapot – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint átmeneti szünet után szombaton napközben dél felől ismét egyre többfelé ered el az eső, amit a késő esti óráktól nyugaton már havas eső, havazás válthat fel. A halmazállapot-váltás a ciklon hátoldalán érkező hideg, fagyos levegő hatására vasárnap tovább folytatódik, késő délután, este már keleten is havazás lehet a jellemző csapadékforma.

A hétvége időjárása azonban több érdekességet is tartogat. A nagy hőmérsékleti kontraszt miatt akár 10-12 fokos különbség is lehet Sopron és Békéscsaba között, miközben hétfőig néhol a decemberi átlagnál is több csapadék hullhat. Ez azt jelenti, hogy sokfelé 30-40, de akár 50 milliméter csapadék gyűlhet össze.

Fotó: Időkép

A mediterrán ciklon szélvihart és havazást is hozhat. Vasárnap a Dunántúl északi felén 70-80 kilométer/órás széllökések lehetnek, a Bakony és a Balaton térségében 90 kilométer/óra feletti lökések sem kizártak, de hétfő estig a Bakonyban és az Északi-középhegységben akár 10 centit meghaladó hó is hullhat. Vasárnap a Dunántúlon, hétfőn északon jó esély lesz hófúvásra, hótorlaszok kialakulására.

De a hidegbetörés és a légnyomásban bekövetkező változások sem maradnak el. A magasabb légrétegekben vasárnap fagyos, 10-15 fokkal hidegebb levegő ömlik majd be északnyugat felől, és ahogy a ciklon magja megközelíti az országot, a 10-12 hektopaszkálos változás a légnyomásban komoly fejfájást idézhet elő az arra érzékenyek körében.

Az Időkép azonban felhívja a figyelmet arra, hogy mivel a mediterrán ciklonok az egyik legszeszélyesebb légköri képződmények, mindenképpen érdemes lesz napról napra figyelni a friss előrejelzéseket, de az biztos, hogy az ország nagy része nem marad szárazon.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras.

(Borítókép: Drónnal készült felvételen a lillafüredi Palotaszálló épülete a befagyott Hámori-tóval a havas Bükkben 2021. december 26-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)