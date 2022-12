Müller Cecília: Nincs bizonyítékunk arra, hogy kellene az ötödik Covid-oltás

Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint nem lehet megjósolni, mikor törhet ki újabb világjárvány, de figyelmeztetett: léteznek olyan kórokozók, melyeknek pandémiás potenciáljuk van. Azt is elmondta, hogy 9500 életet tudtak megmenteni a különböző vakcinákkal a koronavírus-járvány alatt.

Müller Cecília szerint akkor kerülhetnénk ismét nagy veszélybe, ha felbukkanna egy újabb, gyorsan és jelentősen terjedő vírus, ami folyamatosan változna, ahogyan ez megtörtént a SARS-CoV–2 esetében is. Elmondta, hogy világszerte adatgyűjtés zajlik a szakemberek körében. A virológusok folyamatosan kórokozókat rendszereznek, keresik és kutatják a lehetőségeket, összegzik a felmérések eredményeit, és megvitatják, mely kórokozókra érdemes figyelni. Készenléti figyelőrendszert működtet a Nemzeti Népegészségügyi Központ is, melynek munkatársai szekvenálással figyelik a különféle vírusok örökítőanyagát, hogy időben kiderüljön: a változások eredményezhetnek-e veszélyes kórokozókat vagy egy újabb világjárványt.

Az országos tiszti főorvos az InfoRádiónak beszélt arról is, hogy a koronavírus keletkezésének valós körülményeit, kiváltó okait még mindig nem sikerült tisztázni. Szerinte fontos, hogy ebben előrelépés történjen, mert csak így lehet felkészülni a jövő nagy kihívásaira. Hozzátette: veszély bárhonnan leselkedhet az emberiségre, mert ezek a változások akármikor, akárhol bekövetkezhetnek, csupán azt feltételezik a szakemberek, hogy a környezeti, éghajlati változások ezeket jelentősen befolyásolhatják.

Müller Cecília szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem tudott teljeskörűen tájékozódni a kínai Vuhanban, és ezért a koronavírus-járvány kialakulásának kérdése nem lezárt.

Nem kell összeesküvés-elméletekre gondolni, mert benne volt a koronavírusban ez a potenciál, és természetes úton is létrejöhetett a SARS-CoV–2

– fogalmazott.

Az országos tiszti főorvos kifejtette: a pandémia elsősorban alázatra tanította meg az orvosokat és a többi egészségügyi dolgozót, akik rengeteg tapasztalattal gazdagodtak. „Látjuk a sebezhetőségeinket. Mindig újabb és újabb kihívások jönnek. A járvány alatt sok olyan tudományos kutatás és eredmény született a pandémia hatásairól és kezeléséről, amelyek másképp nem jöhettek volna létre. Ha el tudjuk engedni néhány pillanatra a sok-sok veszteséget, akkor megpróbálhatjuk a hozadékát is értékelni ennek a világjárványnak” – mondta.

Sok tanulsággal járt a járványkezelés

Úgy véli: tanulságokkal is járt a járvány és annak kezelése. Világossá vált, hogy még szorosabbra kell fűzni a megfigyelőrendszereket, amelyeket még szélesebben kell működtetni. Kiemelte, hogy a járványkezelésben nagyon fontos volt az időtényező, hogy minél több embert minél előbb védetté lehessen tenni.

Ismertette, hogy a harmadik hullám végén, valamint a negyedik elején körülbelül 3500 idős ember életét sikerült megmenteni az oltásokkal,

a járvány ideje alatt pedig 9500 életet lehetett megmenteni a különböző vakcinákkal.

Müller Cecília arról is tájékoztatott, hogy jelenleg az omikron BA.5 változata ellen készített specifikus vakcina a leghatékonyabb.

Annak, aki nem vette fel a harmadik, emlékeztető oltást, vagy több mint négy hónap telt el a harmadik oltása óta, ajánljuk az újabb oltást. Lehetőség van ennek felvételére az oltópontokon és a háziorvosoknál is. Azt javaslom, mindenki tájékozódjon!

– tanácsolta.

Jelezte: mindig az orvosok véleményét kell kikérni, de ő is azt ajánlja a 60 év felettieknek, hogy éljenek a negyedik oltás lehetőségével. Annyi kiegészítést is tett, hogy az influenzaoltással együtt is fel lehet venni, mert noha a két oltás nem ad keresztvédelmet, de ha egyszerre támad a két kórokozó, akkor könnyebben átvészelhető a két betegség mindkét oltás igénylésével.

Az Index is beszámolt róla, hogy a Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalat influenza és koronavírus elleni kombinált védőoltás kifejlesztésébe kezdett. Az egydózisú vakcinát a Pfizer mRNS-alapú influenzaoltásának és a két vállalat által előállított, a koronavírus omikron-variánsa ellen kifejlesztett emlékeztető oltásának kombinálásával tervezik létrehozni. Jelenleg elsősorban azt vizsgálják, hogy a kombinált oltás mennyire biztonságos, mekkora az immunválaszt kiváltó képessége, valamint azt, hogy az emberi szervezet mennyire tolerálja a vakcina hatóanyagait.

Az országos tiszti főorvos közölte:

jelenleg nincs a birtokukban semmilyen olyan tudományos adat vagy bizonyíték, ami azt mutatná, hogy szükség lenne az ötödik oltásra.

Véleménye szerint csak azoknak érdemes kérni, akiknek speciális immunhiányos okokból három oltásból állt az alapimmunizálása.

Továbbra is a védőoltás jelenti a legnagyobb biztonságot

„A gyerekeknek jelenleg ötéves kortól áll rendelkezésre vakcina, de az emlékeztető, harmadik oltást csak 12 éves kor felett ajánlja a WHO, a többieknek az alapimmunizálás elegendő” – magyarázta az Egészségügyi Világszervezet által novemberben kitüntetett Müller Cecília, aki figyelmeztetett arra is, hogy a megbetegedéssel szerzett védettség, illetve a tünetmentes átvészelés nem vált ki olyan erőteljes immunválaszt, mint a védőoltás, ezért nem szükséges kivárni a négy hónapot az emlékeztető oltás kérésével kapcsolatban.

A maszk nem kötelező, de hasznos is lehet

Müller Cecília azt ajánlja, hogy a maszkot elsősorban egészségügyi intézményekben hordjuk, gondolva az ápoltakra és az ott dolgozókra, a jelenlegi járványügyi helyzetet felmérve az iskolákban szerinte nem szükséges. Ugyanakkor a maszk hasznos, mert védelmet nyújt más megbetegedésekkel szemben is, szerinte teljesen normális, és jól teszik az idős emberek, ha felveszik akkor, amikor belépnek például egy bevásárlóközpontba.