Sunnyogás, mémek, szankciók – reagált az ellenzék az ársapka feloldására

Az ellenzéki pártok és politikusok többen már kedd éjjel is reagáltak az üzemanyagárstop feloldására.

A kormány késő esti bejelentése az árstop feloldásáról láthatóan az ellenzéki pártokat és politikusokat is váratlanul érte, ugyanis nem mindenhol tudtak azonnal reagálni a fejleményekre.

Néhányan azonban már közvetlenül a bejelentés után közzétették a véleményüket a világhálón. Köztük volt Márki-Zay Péter is, aki több rövid bejegyzést is posztolt. Ezek egyikében azt írta:

Milyen érdekes, hogy ezek a szankciók csak Magyarországot sújtják és a többi uniós országban biztosított az ellátás… Hazudtok reggel, délben, este. Most éppen este.

Jakab Péter saját elmondása szerint 22 órakor fejezett be egy lakossági fórumot Pécsett, onnan tért vissza. Útközben tudta meg, hogy feloldják az árstopot, és be is jelentkezett egy benzinkút mellől 23 óra után, amikor már eltörölték az ársapkát.

Ez újabb brutális kiadást jelent nektek, a kormánynak viszont brutális bevételt, hiszen minél drágább a benzin, annál több adó üti a kormány markát […] Ma egyetlenegy bejelentés lett volna elfogadható a kormánytól: az, hogyha a hatósági ár mellett eltörlik az üzemanyag áfáját, az üzemanyag jövedéki adóját is, ebben az esetben ugyanis a hatósági ár szintjén tankolhatnának a magyarok

– mondta Jakab Péter, aki szerint emiatt „új választást” kell követelni.

A politikus volt pártja, a Jobbik a saját Facebook-oldalán azt írta, hogy „az éj leple alatt sunnyogva” jelentette be a kormány azt, hogy eltörli a „kommunista” ársapkát. Mindeközben a Momentum Mozgalom mémekkel reagált a fejleményekre, többek közt felemlegetve azt is, hogy a Kormányinfón már csak az újságírói kérdések alatt derült ki az, hogy alig néhány perc múlva életbe is lép az árstop eltörlése.

A Párbeszéd Magyarországért mindeközben úgy kommentálta a lépést, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter és a Mol vezetője valójában a saját kudarcukról adtak hírt kedd este.

A benzinárstop kivezetésével külön cikkben, percről percre is foglalkozunk, ahol minden részletről beszámolunk.