Rekordszámú szavazattal lett Európa legjobb karácsonyi vására az Advent Bazilika

A European Best Destination utazási portál online szavazási versenyén 21 európai nagyváros – többek között Madrid, Bécs, Brüsszel, Salzburg és Prága – ünnepi rendezvényei előtt a budapesti Advent Bazilika bizonyult a legjobbnak, ráadásul minden idők legtöbb szavazatával. A Szent István téri adventi rendezvény harmadjára nyerte el a címet.

Rekordot döntve, minden idők legtöbb szavazatával végzett az első helyen az Európa legjobb karácsonyi vására online szavazáson a budapesti Advent Bazilika rendezvény – közölték a szervezők. A European Best Destination utazási portál versenyén 21 európai nagyváros ünnepi rendezvényei előtt bizonyult a legjobbnak a budapesti karácsonyi vásár.

A Szent István téri adventi rendezvény a We Love Budapest cikke szerint így triplázott: 2019 és 2021 után 2022-ben is Európa legjobb karácsonyi vására lett, és a Karácsonyi vásárok állócsillaga címet is kiérdemelte. Ilyen triplázás eddig csak Zágráb és Strasbourg vásárainak sikerült.

Mint írják, idén rekordrészvétel mellett zajlott a szavazás, 179 ország utazója 374 ezer 803 szavazatot adott le kedvencére. Az Advent Bazilika 51 253 kedveléssel, minden idők legtöbb szavazatával került az európai mezőny első helyére.

A Forbes online kiadása emlékeztetett arra, hogy olyan karácsonyi vásárokra lehetett szavazni, amelyek kulturális és művészeti eseményeket is kínálnak koncertekkel, kreatív műhelyekkel, karácsonyi fényekkel, tűzijátékokkal és jégpályákkal, valamint nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, helyi élelmiszereket és kézműves termékeket kínálnak a vásárlóknak.

A Szent István-bazilika melletti karácsonyi vásár mögött a második helyen a lengyelországi Gdansk, a harmadikon a romániai Craiova rendezvénye végzett a szavazáson. A negyedik Bécs, az ötödik pedig a franciaországi Montbéliard városa lett.

(Borítókép: KEN!media)