Nem várt fordulat jöhet a Balatonnál

Nemrégiben még arról számoltunk be, hogy az elmúlt hetek csapadékos időjárása után is alacsony a Balaton és a Velencei-tó vízszintje, most azonban – végre – változás következhet be, melyről először az Országos Meteorológiai Szolgálat számolt be elsőként.

Az elmúlt hetekben kissé csapadékosabbra fordult a Balaton időjárása. Az eddig lehullott eső ahhoz elegendő volt, hogy a talaj felső rétegei telítetté váljanak. Az eddigi vízmennyiség a talaj feltöltésére fordítódott, azonban mostantól már a vízgyűjtőről történő befolyás is számottevő lehet. Mindez felgyorsíthatja a szokatlanul alacsony vízállás emelkedését

– fogalmazott a meteorológiai szolgálat a Facebook-bejegyzésében, melyhez később hozzátették, hétvégén, elsősorban vasárnap, már a hó is megérkezhet a Balaton térségébe.

(Borítókép: Faludi Imre / MTI)