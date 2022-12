A kormányhoz fordultak a gépjárműadóügyben

Szabó Zoltán elmondta: nagyon hiányzott a gépjárműadó-bevétel a helyi költségvetésből az elmúlt években: 2020-tól datálva ez több mint 250 millió forintnyi be nem szedett adót jelentett a városnak.

A polgármester hozzátette: az orosz–ukrán háború miatt kialakuló energiaválság és az infláció csak rontott a helyzeten. „Ezek hatására már a kötelező feladatok ellátását is veszélyeztető finanszírozási gondok körvonalazódnak” – jelezte a városvezető.

„Mi teljesítettük 2020-21-22-ben a kötelességünket, de 2023-ra megszűnt az az apropó, miszerint nekünk évente körülbelül kilencvenmillió forintot a központi költségvetésnek kellene átadnunk” – mondta a Délmagyarnak Szabó Zoltán polgármester.

Már lassan két éve a NAV kapja a teljes összeget

Korábban több évtizeden keresztül a helyi önkormányzatokhoz kellett befizetni a gépjárműadót, amelynek a 60 százaléka folyt be az állami költségvetésbe. Csakhogy a kormány a koronavírus-járványra és a veszélyhelyzetre hivatkozva megváltoztatta ezt a szabályt, 2021. január 1-jétől már a NAV kapja a teljes összeget.

Az önkormányzatok ezzel jelentős pénztől estek el. A központi költségvetés ugyanis 87 milliárd forintos működési bevételre számított a gépjárműadóból, aminek 40 százaléka 35 milliárd forint, vagyis ennyivel rövidültek meg a helyi önkormányzatok.

Nagyot könnyített a NAV a gépjárműadó rendezésén

Mint megírtuk, a gépjárműadót szeptember 15-ig kellett befizetni. Az adóhivatal lényegesen könnyített az autósok dolgán: már két új lehetőség is van az adó rendezésére.

A NAV-Mobil elnevezésű alkalmazás új fejlesztésű Gépjárműadó menüpontjában már mobilról is befizethető a gépjárműadó, továbbá elektronikus levélben is van lehetőség rendezni, ahol egy közvetlen fizetési linken bankkártyával is fizethetünk.

Júliusban pedig elindult az új ügyintéző felület, az Ügyfélportál is, ahol belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és adószámlája nettó egyenlegét. Ha valakinek gépjárműadó-tartozása van, azt az adószámlája lekérdezése után elektronikusan azonnal rendezheti is.