Hernádi Zsolt: Hetek kellenek, hogy normalizálódjon a helyzet a kutakon

Ahogy arról beszámoltunk, a hét elején óriási sorok és pánikoló autósok lepték el a magyarországi benzinkutakat, az üzemanyaghiány egyre súlyosabb lett. Olvasói beszámolók alapján itt írtunk róla, mi a helyzet az egyes töltőállomásokon, a legégetőbb kérdéseket pedig ebben az írásunkban tisztáztuk. Kedden este rendkívüli Kormányinfón jelentették be, hogy megszüntetik a 480 forintos hatósági árat, a piaci árakat itt szedtük össze.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Telexnek adott interjúban elmondta: az elmúlt időszakban jelentős üzemanyaghiány alakult ki.

Ahhoz hetek kellenek, hogy az üzemanyag elérhetősége újra visszaálljon a megszokott szintre. Bízzunk benne, hogy a sorok hamarosan megszűnnek, de az import teljes normalizálódása akár több hónapot is igénybe vehet. Ideális esetben jövő év elejére már stabil importtal és jelentősen magasabb készletekkel rendelkezhet az ország.

A hatósági árszabályozás eltörlésével kapcsolatban Hernádi úgy fogalmazott: ellátásbiztonság szempontjából jó döntés volt, ez az ország érdeke, a Molnak is ez az elsődleges célja, hogy legyen benzin az országban.

Ahogy szintén megírtuk, a kormány időközben 40-ről 95 százalékra emelte a Mol extraprofitadóját.

Nyilván hatalmas terhet jelent az extraprofitadó, hiszen meglett volna annak a helye, mind az energiaszuverenitás megteremtéséhez, mind az energiaátmenethez szükséges beruházásoknál. De most is csak azt tudom ismételni, amit ilyenkor szoktunk: adót fizetni kötelesség. A különadót, az extraelvonást senki nem szereti, de egy Mol méretű és fontosságú vállalatnak van olyan felelősségtudata, hogyha 10-12 évente átmeneti jelleggel kerül erre sor, és egyébként hagynak minket dolgozni, akkor lehajtott fejjel tudomásul vesszük. És dolgozunk tovább.

A magyarországi üzemanyag-használatról elmondta: az elmúlt évben tíz százalékkal nőtt a fogyasztásunk, miközben máshol csökkent. Hernádi szerint voltak káros tevékenységek is, sokan elkezdtek betárazni.

A kombájn miért állt be decemberben a 600 literes tankjával üzemanyagért, milyen munka van ilyenkor? Valahol biztosan tárolja az olcsó üzemanyagot, hiszen mindenki racionális. Az automata kútnál kifizeted a teljes árat, majd beküldöd a forgalmidat és visszakapod a különbözetet. Ezt ki ellenőrzi? Konkrétan beindult a forgalmi biznisz is – eladták, kölcsönadták, valahogy kijátszották a rendszert. De ezeknél a hatásoknál fontosabb volt, hogy eltűnt az országból az import, illetve a környék finomítói gyakran álltak, nem lehetett feltölteni az üzemi készleteket, sőt még a stratégiai készletekhez is hozzá kellett nyúlni.