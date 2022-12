Másfél évig tartó felújítás után szombat délután átadták a felújított Blaha Lujza teret.

Budapest egyik legforgalmasabb, jelentős történelmi és szellemi örökségű csomópontja, találkozóhelye 55 év után kapott új külsőt a Fővárosi Önkormányzat beruházásában a VII. és a VIII. kerületi önkormányzat szakmai támogatásával. A korszerűsítés első számú célja az volt, hogy Blaha Lujza tér akadálymentes csomópont legyen.

Karácsony Gergely főpolgármester a felújított téren tartott sajtótájékoztatón kijelentette: a fejlesztéssel egy komoly adósságot törlesztettek, hiszen korábban évtizedekig senki nem nyúlt hozzá a térhez, noha az elmúlt 50 évben gyakorlatilag nem volt olyan városvezetés, amely ne ígérte volna a felújítást.

Örülök, hogy ez most végre megvalósult

– mondta Karácsony Gergely, aki szerint a korszerűsítés a korábbi „károk mérséklése és a korábbi bűnök orvoslása is egyben”.

Itt egyértelművé tette, hogy szerinte hiba volt a Nemzeti Színház lebontása, ahogy hiba volt az is, hogy a Rákóczi útból autópályát csináltak, beeresztve a belváros szívébe a forgalmat.

Nemcsak közlekedni akarunk ebben a városban, hanem élni is

– jelentette ki a főpolgármester, aki többek között a magyar kormány támogatását is megköszönte.

A sajtótájékoztatón felszólalt Láng Zsolt, a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos is. A fideszes politikus emlékeztetett: a projekt 2019-ben indult, a kormány 1 milliárd forintot adott a tér megújítására, ami azt jelenti, hogy a korszerűsítés önkormányzati ciklusokat ível át.

Anno más elképzelések is voltak, egy-két dolog nem épült be az új tervbe, nekem hiányzik például a nagyobb buszutasváró és az akadálymentesített lift, de van idő, minden be lehet pótolni