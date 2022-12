Készülhetnek a dohányosok, nem lesz könnyű februártól

December 7-én arról döntött az Országgyűlés, hogy 2023. február 1-jétől a gyógynövényes hevítőrudak is zárjegykötelessé válnak. Egy 150 napos átmeneti időszakot követően július 1-jétől már kizárólag a Nemzeti Dohányboltokban lehet megvásárolni ezeket a termékeket.

A gyógynövényes hevítőrudakat eddig a Nemzeti Dohányboltokon kívül lehetett megvásárolni. Az Országgyűlés azonban nemrég arról döntött, hogy 2023. február 1-jétől a dohányt nem tartalmazó, jellemzően gyógynövényalapú, hevítéses technológiával fogyasztható termékek is zárjegykötelessé válnak – írja a Tobacco Magazin.

A jogszabály adójogi szempontból a dohánygyártmányokon belül külön kategóriát hoz létre a hevített termékeknek, így ezek a dohányt vagy nikotint nem vagy csak részben tartalmazó termékek is jövedéki adókötelessé válnak. A gazdálkodók a készleteiken lévő zárjegy nélküli termékeket 150 napos átmeneti időszakban értékesíthetik a módosítás szerint. Tehát

2023. JÚLIUS 1-JÉTŐL KIZÁRÓLAG A NEMZETI DOHÁNYBOLTOKBAN VALÓSULHAT MAJD MEG E TERMÉKKÖR KISKERESKEDELME.

A jogosulatlan dohány-kiskereskedelmi tevékenységet folytatókkal szemben a törvényben meghatározott szabályok szerint jár majd el az Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A termékköre vonatkozó általános reklámtilalom szintén 2023. február 1-jével lép hatályba, és szintén ekkortól érvényes, hogy a szóban forgó termékek is jövedékiadó-kötelesek lesznek.

Jelentősen drágulhat a dohányzás Magyarországon

Mint megírtuk, tovább akarja csökkenteni az dohányzók arányát az Európai Unió, ennek érdekében megdupláznák a cigarettára kivetett jelenlegi jövedéki adó minimum 1,8 eurós összegét, ami így 3,6 euróra emelkedne 20 szálanként – derült ki az Európai Bizottság dokumentumtervezetéből.

A Financial Times szerint ez az adóemelés jelentősen megdrágítaná a dohányzást a kelet-európai országokban, ahol a cigaretták csomagja átszámolva 3 euró is lehet. A KSH-adatok szerint, ha a bizottság ezen javaslata életbe lép, akkor egy doboz cigaretta ára akár 700-800 forinttal is emelkedhetne Magyarországon.

A dohánytermékekről szóló 2011. évi uniós irányelv aktualizálása már folyamatban van, amely keretében az elektromos cigaretta és a hevített dohánytermékek adóztatását is a hagyományos cigaretták adóterheléséhez kötnék.