Megrohamozták a szlovákok a magyar patikákat, ez áll a háttérben

Szlovákiában felütötte fejét a gyógyszerhiány, ezért északi szomszédunktól nagyon sokan járnak át Ausztriába és Magyarországra, hogy hozzájuthassanak a számukra szükséges gyógyszerekhez és gyógyhatású készítményekhez. A Felvidékről azért is éri meg átjárni hozzánk, mert itt olcsóbban lehet vásárolni a patikában.

Vérnyomáscsökkentőkből és antibiotikumokból különösen kevés áll rendelkezésre Szlovákiában, ezek iránt nagy az érdeklődés a határhoz közeli gyógyszertárakban. Ondrej Sukel, a Szlovák Gyógyszerészi Kamara elnöke elismerte, hogy a gyógyszerhiány létező jelenség az országban.

A csomagoló- és nyersanyagok hiánya, a más országokba irányuló export, ezenkívül pedig a hirtelen megnövekedett kereslet idézi elő a problémát, írja a Bors, amely megszólaltatott egy felvidéki gyógyszerészt, aki betekintést engedett a krízishelyzetbe.

„Múlt hét szerdától nem kaptunk antibiotikumot, ezt viszont penicillinnel könnyen lehet pótolni. Biztos, hogy sokan Magyarország felé veszik az irányt, a forint jelenlegi helyzete miatt jobban megéri nekik a határon túl beszerezni a különböző készítményeket” – nyilatkozta a Dunaszerdahelyen élő Mészáros Erzsébet.

A lapnak nyilatkozó gyógyszerész úgy tapasztalta, hogy a gyógyszerturizmusban részt vevők leginkább az étrend-kiegészítők és vitaminok után érdeklődnek. Van, aki nagyban gondolkozik, és nagyobb mennyiségben vásárol, hogy aztán azt hazaérve el tudja adni – tette hozzá.

Mészáros Erzsébet arra is rámutatott, hogy a Magyarországgal szomszédos országban a vényköteles gyógyszereket recept nélkül is be lehet szerezni.

„A vényre kapható gyógyszereket, mint például az antibiotikumot, csak úgy tudják megvenni, hogyha eladják nekik a patikában. A gyógyszerész a gépén át tudja állítani, hogy ne a társadalombiztosítót terheljék, hanem magát a pácienst, akivel ott helyben ki is fizettetik a gyógyszer árát” – jelezte a szakember.

