Nemes dologra vállalkozott Orbán Viktor

A képen egy furgon látható, aminek a csomagterét állateledeles zsákokkal pakoltak tele. 2021 decemberében az ürömi állatotthont kereste fel a kormányfő, aki akkor fél tonna állateledelt vitt magával. Minden bizonnyal most is valami hasonlóan szép gesztust gyakorolt a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor személyesen szállította ki a telepre az ötszáz kilogrammnyi állateledelt, a látogatásról videó is készült. Hasonló mozgólépes tartalom megjelenésére most is számíthatnak azok, akik bekövették a miniszterelnököt a Facebookon.

Orbán Viktor nem titkoltan nagy állatbarát, egy korábbi videóban elmondta, náluk a kutya mindig a család részét képezte.