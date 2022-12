Kaszinót vettek blokád alá a Corvin sétányon

A Szikra Mozgalom aktivistái szombat délután a Corvin sétányon lévő Las Vegas kaszinót vették körbe élőlánccal. A demonstrálók a válság közben is magas profitot zsebre vágó politikai elittel szemben emelték fel a hangjukat.

„Vannak, akik a válság közben is elképesztő profitot tesznek zsebre, miközben már 160 000 háztartás van a csőd szélén Magyarországon. Fizessenek azok, akiknek van miből, és éljenek meg, akik eddig nyomorogtak!” – írta közleményében a mozgalom.

A tüntetők néhány nappal ezelőtt a Vörösmarty téri Las Vegas Casino Tropicanát vették blokád alá, hogy tiltakozzanak a válságban is hasznot húzó elit ellen. Az a megmozdulás kisebb botrányba fulladt, Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a tüntetés közben beléjük kötöttek a Tropicana kaszinó biztonsági őrei. Az esetről videó is készült.

A mozgalom tagjai, saját megfogalmazásuk szerint, önálló, egyedi és radikális baloldali politikai hangot kívánnak képviselni a magyar nyilvánosságban, „amely rámutat a társadalmi igazságtalanságokra, és képes olyan osztálykoalíciókat formálni, amelyek változtatnak ezen”.

A „Fizessenek a gazdagok” kiáltványban a rendszerkritikus szavazópolgárok az alábbi követeléseket fogalmazták meg: