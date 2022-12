Dermesztő fagyra ébred az ország

Hétfőn eleinte az északkeleti, keleti országrészben havazhat, majd napközben már csak helyenként alakulhat ki hózápor. Gyengén, közepes felhős lesz az ég, északon lehet több felhő. A nyugati-északnyugati szél még többfelé élénk, helyenként erős lesz – írja az Időkép.

Hajnalban mínusz 7 és mínusz 1, kora délután mínusz 2 és 3 fok között alakul a hőmérséklet.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint hétfőn is marad a hidegfronti hatás. A hideg beáramlása folytatódik a magasban, emiatt a frontérzékenyeknél továbbra is hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. A továbbra is többfelé erős északnyugati szél tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat havazás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyére adott ki figyelmeztetést figyelmeztetést. Mint írják, 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat. Veszprém megyében pedig hófúvás miatt lesz érvényben egyes fokú, citromsárga figyelmeztetés. Itt a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Komoly éjszakai fagyok várhatóak a héten

Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, csak keleten, északkeleten takarhatják gyakrabban felhők a napot. Csapadék nem valószínű. A déliesre forduló szél északnyugaton élénk lehet. Hajnalban a Dunántúlon és északkeleten köd képződhet. Mínusz 3 és mínusz 8 fok közötti minimumokra és mindössze mínusz 3 és 2 fok közötti maximumokra készülhetünk.

Szerdán dél-délnyugat felől újra melegebb légtömegek áramlanak fölénk, ezzel együtt befelhősödik az ég, az északi tájakon elszórtan lehet havazás, néhol ónos eső, délebbre elszórtan havas eső, eső. A déli-délkeleti szelet több helyen élénk, erős lökések kísérhetik. Ismét fagyos lesz a hajnal, kora délután pedig mínusz 3 és 5 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön is sok lesz felettünk a felhő, többnyire borongós idő várható, a csapadék teljes tárháza felvonulhat ezen a napon az esőtől kezdve, az ónos esőn át a havazásig. Az élénk szélben 0-7 fokra készülhetünk.

(Borítókép: Olvasónk, Robin)