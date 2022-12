Titkolják, mi hangzott el a magyar kormány ülésén

A kormányülésről korábban már beszámoltunk. A hivatalos tájékoztatásban az állt, hogy a miniszterek szombaton gazdasági és energiabiztonsági ügyekről tárgyalnak.

Nem sokkal később azonban az ülésről Orbán Viktor által megosztott fotók alapján kiderült, hogy Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar, valamint Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is ott volt az ülésen. Azzal kapcsolatban, hogy az oktatási kérdésekkel kapcsolatban mi hangzott el az ülésen, a szakszervezetek és az rtl.hu keresték Horváth Pétert és a magyar kormányt is, de érdemi választ nem kaptak.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet mindezt úgy kommentálta: nem véletlen, hogy az egyeztetésre csak a Nemzeti Pedagógus Kart hívták meg, ugyanis szerinte ők egy kormány által létrehozott korporatív testület, ezért „ha a kormány tárgyal a Nemzeti Pedagógus Karral, az olyan, mintha saját magával egyeztetne”.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás ennél valamivel optimistább hangnemben értékelte a fejleményeket

Pozitívnak értékeljük azt, hogy a kormány végre szakembereket hívott meg, még akkor is, ha a saját maga által létrehozott korporatív szervezet vezetőjét hívta meg

– mondta [a Nemzeti Pedagógus Kart a parlament által elfogadott, nemzeti köznevelésről szóló törvény hozta létre. A testület elnökét a kar országos küldöttgyűlése választja titkos szavazással – a szerk.].

Rajtuk kívül az MSZP is jelezte, felszólították Maruzsa Zoltánt és Horváth Pétert, hogy közöljék, mit mondtak a kormányfőnek szombaton, és számoljanak be arról is, hogy Orbán Viktornak mi volt a véleménye az oktatás részletéről – mondta Kunhalmi Ágnes az RTL-nek.

Horváth Péter még októberben adott interjút az Indexnek, és azt mondta: a pedagógusok sztrájkja a tiltakozásnak egy teljesen egyértelmű, jogszerű kifejezése, különösen a köznevelés mai állapotát látva. A most zajló polgári engedetlenséget ezzel szemben a tiltakozás „egy rendkívül kockázatos formájának” nevezte.

