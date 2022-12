Az összes dolgozót elbocsátották a Tungsram hajdúböszörményi gyárából

Erről Elek Zoltán, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének (TDFSZ) hajdúböszörményi elnöke értesítette a Magyar Hangot. A gyárban ezen a héten még folyik a munka, majd három hétre leállnak, a dolgozók közel kilencven százaléka pedig az év elejétől még január 13-ig dolgozik majd – tette hozzá a szakszervezet hajdúböszörményi elnöke.

A végkielégítést természetesen mindenki megkapja, sokan hathavi összeget is. Ezeknek a kifizetése folyamatos – szögezte le Elek Zoltán. Több munkavállaló is abban reménykedik a történtek ellenére, hogy más munkáltató alatt, de továbbra is dolgozhat majd az üzemben, mert az nem zár be végleg.

A huzalgyártásban máig folyamatos a gyártás, és érkeznek megrendelések. Ha valaki ebben a tevékenységben üzletileg fantáziát látna, hosszú távon is alapozhatna a dolgozókra

– mondta Elek Zoltán. A felszámolóbiztos kijelölését is várják már, de konkrétumot még nem tudnak. Ahogy azt korábban az Index is megírta, sikertelen volt a Tungsram csődeljárási tárgyalása a hitelezőkkel, felszámolás alá fog kerülni a cég – erősítette meg Mehlhoffer Tamás, a cég PR- és kommunikációs igazgatója.

Az Eximbank, mint legnagyobb hitelező, nem fogadta el a Tungsram adósságrendezési ajánlatát, „és az ő szavazatuk elég ahhoz, hogy ne jöjjön létre csődegyezség”. Sallai Gábor, a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke akkor elmondta, nagyon bíztak abban, hogy megállapodás születik.

A Tungsram fényipari nagyvállalat április végén jelentette be, hogy megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását, ezért 1600 dolgozóját elbocsátja több ütemben az év végéig. A rákövetkező hónapokra összesen már csaknem kétezer embert bocsátottak el. A létszámleépítés legnagyobbrészt a gyári dolgozókat érintette a cég mind az öt gyárában.

A cég vezetője a lapunknak adott interjújában akkor azt mondta, a pandémia, a globális ellátási nehézségek és az ukrajnai háború megoldhatatlan feladat elé állította a Tungsramot, és csak azonnali kormányzati segítség tenné lehetővé a tudásalapú társadalomhoz hozzájáruló, innovatív értéket teremtő, történelmi magyar márka fennmaradását.