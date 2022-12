Súlyos RSV-járványra számítanak a szakértők Magyarországon

A németországi gyermekosztályokon uralkodó helyzetet a német egészségügyi miniszter aggasztónak nevezte, míg az egyik kórház vezető orvosra szerint minden évben van RSV-vírus, de még sosem volt az ideihez hasonló hullámra példa. Több intézményben már nem is tudnak több gyereket fogadni.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete idén Magyarországon is erősebb járványra számít, mivel az elmúlt években a távolságtartás és a maszkhordás miatt kevesebb ilyen jellegű megbetegedés volt. Havasi Katalin, a szervezet elnöke azt mondta, számukra is ijesztő a helyzet.

Látva a németországi helyzetet, illetve Franciaországban is az emelkedő esetszámokat, arra számíthatunk, hogy ez hozzánk is ide fog érni, és várható, hogy nálunk is nőni fog az esetszám