Szakadó esőben büntetőfékezett egy autós az M7-esen

A magyar utakon is egyre gyakrabban előforduló jelenség az úgynevezett büntetőfékezés. Ilyenkor az egyik autós bevág a másik elé, majd indokolatlan mértékben lelassít, az illető így kívánja megleckéztetni közlekedő társát. Ezzel a módszerrel találkozott nemrég egy sofőr az M7-es autópályán.

2022. december 9-én 09:32 perckor a Balaton irányába haladt két kocsi, az előzés befejezése után a Skoda típusú személyautó sofőrje előbb fékezni kezdett, amivel a mögötte haladó járművezetőt is fékezésre kényszerítette. Ezután a fedélzeti kamerával felszerelt kocsi kikerülő manőverbe kezdett, mire az előtte közlekedő autó kacsázni kezdett az úton ide-oda, szándékosan feltartva a másikat.

Aznap szakadt az eső, a látási viszonyok sem voltak ideálisak, ilyen körülmények között még nagyobb veszélyt rejt magában a büntetőfékezés, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagy baleset.

„Ezt megelőzően én egy kamiont előztem, lehet, a mögöttem haladó szerint túl lassan. Én ekkor 110-115 kilométer/óra körüli sebességgel vezettem, ebben az esőben ezt tartottam biztonságosnak. Ennél a fékezéses és manőverező jelenetnél a mögöttem haladó soktonnás pótkocsis kamion is fékezni kényszerült. Ebben az időszakban Budapest és a Balaton között több helyen is a pálya feletti információs tábla arra figyelmeztetett, hogy »Nedves útburkolat, csökkentse sebességét!«” – írta meg a videó készítője, aki a bpiautósok.hu-nak küldte be az incidensről készített felvételt.

A videó elindítása után egy másik esetet is megtekinthetnek az olvasók, a Lehel utca–Róbert Károly út kereszteződésében történt egy meglepő dolog.