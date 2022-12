Fürjes Balázs: A végén Orbán Viktor nyer

Az európai nagypolitika egy olyan power game, amit huszonheten játszanak, és a végén Orbán Viktor nyer. Vele pedig Magyarország – írja Fürjes Balázs hivatalos Facebook-oldalán. A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint a miniszterelnök győzelmének „pofonegyszerű” titka az, hogy „neki a hazája az első”.

Magyarország győzelmének örülhetnének a baloldalon is, és eltanulhatnák végre a siker receptjét. Vagy marad az ellenzéki lét, végül is felelősség nélkül is biztos megélhetést ad a Gyurcsány-campus lakóinak