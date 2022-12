Mégsem zár be a MOM Sport uszodája

Nem zárják be a MOM Sportközpontot, így az uszoda jövőre is nyitva tarthat. Szeptemberben a XII. kerületi önkormányzat több általa fenntartott intézmény bezárását helyezte kilátásba az energiaárak robbanásszerű emelkedésére válaszul. A megtakarítási program részeként kulturális és sportcélú intézmények kerültek fel a listára. Az akkori elképzelés szerint a felsorolt intézményeket – köztük a MOM Sport uszodáját is – 2023. január 1-jétől április 1-jéig zárták volna be. Az uszodát használó érintettek akkor petíciót is indítottak az uszoda bezárása ellen.

Az önkormányzat októberben egy energetikai munkacsoportot állított fel, mely felmérte az intézmények energiafelhasználásának módjait, majd előírásokat fogalmazott meg a költséghatékonyabb energiafogyasztás érdekében. Amint arról a Hegyvidéki Önkormányzat beszámolt, az új előírások eredményeképpen a megtakarítás minimálisan meghatározott mértéke már november végére teljesült, következésképp

a MOM Sportban eredetileg januárra tervezett szénszünet elhalaszthatóvá vált.

A MOM Sport belső, 25 méteres uszodája nyitva tart, a külső medence pedig tavasztól várja újra a vendégeket. Az elért fogyasztáscsökkentés ellenére azonban a MOM Sport csak akkor tarthat nyitva, ha az üzemeltetéséhez az érdekeltek megemelt bérleti díjakkal, a sportolni vágyók pedig a magasabb belépőárak megfizetésével hozzájárulnak. Az önkormányzat a kerületi lakosoktól – kérelem esetén – átvállalja az emelés értékét.