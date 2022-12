Újabb momentumos politikus csatlakozott a Demokratikus Koalícióhoz

Sződliget polgármestere, Juhász Béla is úgy döntött, csatlakozik a Demokratikus Koalícióhoz.

„A Demokratikus Koalíció ma a legerősebb és »legeurópaibb« ellenzéki párt Magyarországon. Az a politikai erő, amely alkalmas és képes a Fidesz–KDNP korrupt és Magyarországot szociálisan, gazdaságilag és politikailag katasztrófába sodró, hazug rendszerének leváltására. Az a politikai erő, amely alternatívát kínál a vidéki magyar társadalomnak is a jobb életre. Arra, hogy hazánkat visszavezeti Európába, és egy fejlődő, demokratikus és szabad országgá teszi. Ezek a célok pedig az én politikai értékrendemmel teljes egészében összhangban vannak” – írja Juhász Béla, Sződliget polgármestere Facebookon.

A 12 éve a Pest megyei település élén álló politikus a közösségi oldalán írt posztban jelentette be azt is, hogy csatlakozott a Demokratikus Koalícióhoz. De nem ő az egyetlen. A korábban momentumos szentendrei politikus, Buzinkay György december 9-i közleményében jelentette be, hogy csatlakozik a DK-hoz.

A politikus hosszú közleményben indokolta döntését, többek között azt írta, hogy „csak Dobrev Klárával lehet legyőzni Orbán Viktort”, ezért csatlakozik a DK-hoz. Ugyanakkor az ellenzéki politikus szerint „a Momentum identitást vesztett”, és azt is hozzátette, hogy nem hisz a jobbra tolódásban, amerre a párt most tart.

Azt írta: április 3-án végérvényesen kiderült, hogy nem lehet sokpárti az ellenzék, kell egy domináns balközép ellenzéki párt, amelyik diktálja a tempót, kijelöli az igazodási pontokat, adja a vezetőt.

Az exjobbikos Stummer János, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának volt elnöke november közepén jelentette be a Momentum vezetőivel közösen, hogy csatlakozik az ellenzéki párthoz, mert „megértették, hogy ennek az országnak a jelenéről és jövőjéről csak őszintén lehet és érdemes beszélni”.

November végén adta hírül a DK sajtóosztálya, hogy frakciócsoportjához csatlakozott a Jobbikból kilépő Szilágyi Szabolcs miskolci önkormányzati képviselő is.