Gulyás Gergely: 2023 az eddigi legnehezebb éve lesz a kormánynak

Gulyás Gergely pénteken a Lakitelek Népfőiskola évzáró rendezvényén mondott beszédet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdte a beszédét, hogy az intézmény sokrétűségében és sokszínűségében egyedülálló, mégis az értékeket megőrizni képes kulturális központtá fejlődött, majd kitért arra, hogy az elmúlt évtizedek – és azon belül is a 2010 óta tartó kormányzás – komoly fejlődést hozott.

Hangsúlyozta, joggal és büszkén mondható el, hogy Magyarországon a Trianon óta eltelt bő évszázad legjobb időszaka a 2010-es kormányváltás és a pandémia kitörése közötti évtized volt, és ehhez tevékenyen járultak hozzá azok a szellemi központok is, amelyeknek az egyik legjobb példája a Lakitelek Népfőiskola. A miniszter szerint minél több olyan szellemi központra van szükség, ahol „a mindennapi munka megerősíti azt az összetartozást, azt a közösséget és alapvető értékeit, amelyek köré Magyarország a remények szerint a következő nemzedékek időszakában is építhet”.

A tárcavezető arra is kitért, hogy a sikerekhez a gazdasági fejlődésre, vagyis a fegyelmezett költségvetési politikára és egy gazdasági növekedésre koncentráló gazdaságpolitikára is szükség volt, amelynek hasznaira lehet a nehezebb években is támaszkodni. A koronavírus-járvány, majd az az Ukrajnát ért orosz támadás miatt súlyos problémákkal kell szembenézni – mondta Gulyás Gergely, majd nem sokkal később úgy fogalmazott:

A KÖVETKEZŐ ÉV VALÓSZÍNŰLEG A 2010-BEN ELKEZDŐDÖTT KORMÁNYZÁS ÓTA A LEGNEHEZEBB LESZ.

Gulyás Gergely hozzátette azt is, hogy ennek ellenére nem szabad feladni a kitűzött célokat, amelyek között kiemelt helyet foglal el a közösségek megerősítése, azoknak a kulturális és tudományos, a hagyományokat megőrző központoknak a működtetése, valamint fenntartása, mint amilyen a Lakitelek Népfőiskola is. A miniszter szerint Európa nyugati fele nincs már abban az állapotban, hogy olyan konzervatív fordulatot érjenek el, amely alapvetően változtat az európai politika irányvonalán, ezért hosszú távon arra kell berendezkedni, hogy „Magyarország kisebbségben lesz” a kontinensen.

„Önmagában kisebbségben lenni egy országon belül baj, mert egy demokratikus országban ez a kormányzás lehetőségétől való elesést jelenti, de egy európai együttműködés keretében ezzel együtt lehet élni” – mondta a miniszter, aki szerint a Lakitelek Népfőiskola „az európai tradicionális, kulturális ellenállás fellegvárának is tekinthető”.