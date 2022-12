A fehér karácsony már csak álom marad

A következő napokban erősebb fagyok jönnek, szombattól hideg levegő érkezik fölénk, így vasárnaptól a vastagabb hóval borított északi tájakon ismét megközelítheti a legalacsonyabb hőmérséklet a mínusz 15 fokot. A leghidegebb hétfőn lesz, ezt követően azonban melegedés veszi kezdetét.

Keddtől délnyugatira forduló áramlással egyre enyhébb légtömegek érkeznek, kezdetben csak a magasabb légrétegekben, majd a hét közepétől a talaj közelében is. A hideg a havas tájakon tarthat ki, illetve nyugaton még eshet is a hó péntek éjjel. Az ország nagy részén viszont nem várható havazás, így a fehér karácsonynak is kevés az esélye.

A legtöbb előrejelző modell egyetért abban, hogy szenteste napján és karácsonykor is enyhe, kora tavaszias idő várható – írja az Időkép.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatbázisában tárolt megfigyelések alapján tudni lehet, hogy az elmúlt évtizedekben milyen karácsonyunk volt. Erről közösségi oldalukon közzé is tettek egy bejegyzést:

(Borítókép: Varga György / MTI)