Menstruációs szabadság bevezetéséről döntöttek az egyik budapesti kerületben

A II. kerületi önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a háziorvosok központi finanszírozásában kompenzálják a rezsiköltségek emelkedését, és kerüljenek vissza a rezsitámogatotti körbe az egészségügyi- és szociális intézmények a fenntartótól függetlenül. Mindezek mellett döntés született a menstruációs szabadság bevezetéséről is.

Őrsi Gergely, a főváros II. kerületének polgármestere Facebook-oldalán közölte: a képviselő-testület kezdeményezi több, vonatkozó jogszabály módosítását, melynek célja, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok központi finanszírozásában érvényesüljön a rezsiköltségek emelkedésének a kompenzálása, továbbá indítványozták azt is, hogy a fenntartótól függetlenül kerüljenek vissza a rezsitámogatottak körébe az egészségügyi- és szociális intézmények.

„A II. kerületben az előrelátó energia-beszerzésnek és a szerencsének is köszönhetően tavaszig kedvező áron jutunk áramhoz és földgázhoz. Ez azt is jelenti, hogy addig a II. kerületi háziorvosi praxisokat is védi a kerületi energia-beszerzés, utána viszont egyelőre nem ismert, milyen piaci árakkal kell szembenéznünk. Az energiaárak elszabadulása minden ágazatra hatással van, viszont mindenképpen el kell kerülnünk, hogy a rezsiárak emelkedése veszélyeztesse az egészségügyi- és szociális ellátást” – írja a budai kerület polgármestere.

Menstruációs szabadság is lesz

Őrsi Gergely tájékoztatása szerint az ülésen döntés született a menstruációs szabadság bevezetéséről is. A kezdeményezés célja, hogy évi 48 órát meg nem haladó munkaidő-kedvezményt, valamint az otthonról dolgozás lehetőségét tudják biztosítani a krónikus betegségben szenvedő, rendszeres kezelésre járó vagy menstruációs fájdalmaktól szenvedő munkavállalóknak.

„Emellett döntöttünk arról is, hogy dolgozóink méhnyakrákszűrésen, emlőrákszűrésen, prosztatarákszűresen való részvételük napjára szabadnapot kapjanak” – zárta bejegyzését az MSZP-s politikus.

Korábban az Index is beszámolt róla, hogy Terézvárosban és Erzsébetvárosban is bevezették a menstruációs szabadságot, melynek értelmében az önkormányzati tulajdonban lévő cégek szabadságot adhatnak ki női dolgozóiknak menstruációs fájdalmak esetén.