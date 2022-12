Nagy Márton tárcájánál folytatja Rogán Antal eddigi munkatársa

A Magyar Közlöny legfrissebb számából derült ki, hogy január elsejétől az önálló tárcát kapó Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternél lesz közigazgatási államtitkár Túri Anikó, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda egyik államtitkára.

Túri Anikó a pénzügyi és gazdasági jogi szabályozásért, illetve az állami vagyonért és postaügyért felelős államtitkárként dolgozott a kabinetirodán.

Szerdán a Sándor-palota weboldalán közzétett közlemény értesített arról, hogy Ágh Péter, Hankó Balázs Zoltán, Czomba Sándor és Fábián Gergely államtitkárként, míg Túri Anikó és Czepek Gábor közigazgatási államtitkárként dolgozik a jövőben.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy december 1-jei hatállyal új államtitkárokat is kineveztek: Ágh Péter az Építési és Közlekedési Minisztériumnál, Czomba Sándor a Miniszterelnöki Kabinetirodánál és Hankó Balázs Zoltán a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál tölti be ezt a tisztséget. Az Energiaügyi Minisztérium új közigazgatási államtitkára Czapek Gábor lett.

Lantos Csaba szintén december 1-jei hatállyal lett az új energiaügyi miniszter, Lázár János feladatköre és így a megnevezése pedig módosult: immár ő tölti be az építési és közlekedési miniszteri tisztséget.

(Borítókép: Nagy Márton 2022. október 22-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)