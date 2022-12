Orbán Viktor levelet küldött a magyar zsidóknak

Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a hazai zsidó szervezeteket hanuka ünnepén.

A pénteken kézbesített levelekben a kormányfő úgy fogalmazott, az ősök iránti tisztelettel és a jövőbe vetett reménységgel meggyújtott gyertyák lángjai minden évben a fény diadalát hirdetik a sötétség felett.

Egy évvel ezelőtt erről a sötétségen diadalmaskodó fényről azt írta, hogy hanuka lángjai a csoda valóságát hirdetik.

Most pedig, amikor a közelünkben dúló háború és annak gazdasági hatásai árnyékolják be a mindennapjainkat, még erősebben vágyunk arra a csodára, amit az ünnep adhat. Éppen ezért kívánom azt, hogy hanuka időszaka idén az öröm és a szeretet mellett békességet is hozzon a világba