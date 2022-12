Megszólalt a Wizz Air a reptereken tapasztalható káoszhelyzetről

Mint írták, a rendkívüli forgalom és a kiszámíthatatlan időjárási viszonyok miatt ebben az időszakban gyakrabban fordulhatnak elő késések, amire érdemes felkészülni. Ezért ajánlott telefontöltőt, olvasnivalót és fontos gyógyszereket pakolni a kézipoggyászba. A légitársaság mindenkit arra biztat, hogy közvetlenül a Wizz Air felületein keresztül vásárolja meg a repülőjegyet, így garantált, hogy időben értesülhet minden, a járatával kapcsolatos információról.

A Wizz Air arra is rámutatott, hogy csak a legszükségesebbeket érdemes magunkkal vinni az útra, ezzel is csökkentve az ökológiai lábnyomunkat. Amennyiben csak kis méretű kézipoggyászt visz magával az ember, azt érdemes az ülés alá tenni, a fej feletti rekeszeket tanácsos meghagyni a nagyobb csomagok és a kabátok számára.

„Ezzel – főleg a zsúfolt időszakokban – nagyban lerövidíthetjük a fel- és leszállás időtartamát, és a repülőgép folyosóján való sorban állás helyett ezt az időt is a szeretteinkkel tölthetjük” – közölte a vállalat.

Emellett arra is felhívták az utasok figyelmét, hogy az előzetes online check-in megléte a poggyászfeladás folyamatát is felgyorsítja. Ez már csak azért sem elhanyagolandó lépés, mert a repülőtéri becsekkolásnak külön díja is van, míg online akár három órával az indulás előtt is letudhatjuk ezt a lépést – mégpedig díjmentesen.

Azt sokan tudják, hogy ajánlott jóval az indulás előtt kiérni a repülőtérre, az ünnepi időszakban a Wizz Air azt javasolja, hogy bizonyosodjunk meg arról, két órával a felszállás előtt már megérkeztünk a helyszínre. Aki így tesz, elkerülheti az utolsó pillanatos rohanást és stresszt, mivel a check-in és a biztonsági ellenőrzés az év ezen időszakában hosszabb időt vehet igénybe.