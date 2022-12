Orbán Viktor: Ez az igazi rock and roll!

Szombat délelőtt már beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor Bukarestbe utazik azért, hogy aláírja az Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül Magyarországra áramot szállító villamosenergia-hálózatról szóló szerződést. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy

ez lesz a világ leghosszabb villamosenergia-vezetéke.

Orbán Viktor délután egy újabb videót posztolt, amelyben már a szerződés aláírásáról számolt be. A szignózás előtt azt mondta: „Azért ülünk most itt együtt, mert egyetértünk abban, hogy a megoldás az új energiaforrások keresése és ezek beszállítása Európába. A kontinens közelében észszerű, elérhető közelségben a Kaszpi-tenger térségében van energiaforrás. Magyarország büszke arra, hogy egy világon egyedülálló beruházás mellett kötelezhetjük el magunkat. Mi most a világ leghosszabb tenger alatti villamosenergia-vezetékének megépítésére készülünk” – mondta, hozzátéve:

Ez az igazi innováció. Ha harminc évvel fiatalabb lennék, azt mondanám, hogy ez az igazi rock and roll!

A kormányfő egyben megköszönte azeri, grúz és romániai „barátainak”, valamint Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy megkezdhették ezt az együttműködést.

(Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Klaus Iohannis román államfő kezet fog Bukarestben, a Cotroceni-palotában 2022. december 17-én. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)