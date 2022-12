Kövér László: Több jel is arra utal, hogy az EU-t a történelem éppen most dobja föl kicsontozásra

Az eseményen Polgári Magyarországért díjat adott át a házelnök – a PMA kuratóriumának tagja – és Schmittné Makray Katalin 2021-es kitüntetett a Professzorok Batthyány Körének. Beszédében Kövér László kiemelte, a 21. században megjelent egy hatékonyabb módszer az igazság semlegesítésére: annak relativizálása.

Ha a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a helyes és a helytelen között elmosódnak a határok, akkor az igazság – legyen az erkölcsi, művészi vagy tudományos igazság – elveszíti nemcsak a tartalmát, hanem azon erejét is, hogy biztosítsa az ember személyes szuverenitását

– fogalmazott Kövér László az MTI szerint.

A házelnök hozzátette: talán ez az egyik oka annak, hogy a 21. században egyének és közösségek számára egyaránt egyre inkább „hiánycikké válik a szuverenitás, annak minden válfajával együtt. Ez onnan is tudható, hogy miközben világszerte egyre jobban fogyatkozik az emberi önrendelkezés lehetősége, egyre többen vágynak rá”.

A házelnök kijelentette, hogy az önrendelkezési lehetőségeik korlátozása miatt egyre többen kiáltanak különféle autonómiákért, az önrendelkezés szabadságáért. „Hárommilliónyi külhoni magyar például Kós Károly kiáltó szavával egy évszázada igényli a kulturális autonómiát, és ezt Európa egy évszázada tagadja meg tőlük” – fűzte hozzá.

Kövér László kitért arra is, hogy mintegy ötvenmillió őshonos, nemzeti kisebbségi sorban élő európai uniós polgár a Minority SafePack jogi kezdeményezéssel igényel több önrendelkezési szabadságot, amelyet „a minden másfajta kisebbség iránt egyébként oly fogékony Európai Unió megtagad tőlük”.

Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: a kommunizmus bukása óta „a geopolitikai ütközőzónában rekedt Közép-Európa” harminc éve igyekszik megtalálni a közös érdekeken alapuló regionális önrendelkezése európai útját, amelytől az ellenérdekelt külső erők egyre erősödő nyomásgyakorlással igyekeznek az itt élő népeket eltántorítani.

Napjainkban – a francia államfőn keresztül – már maga az Európai Unió is stratégiai autonómiát igényel önmaga számára a világban, miközben több jel is arra utal, hogy az EU-t szőröstül-bőröstül a történelem éppen most dobja föl kicsontozásra a 21. század hentespultjára