Átadták a felújított Kútvölgyi kórházat

Másfél évvel ezelőtt nagyszabású kórházfelújítási program keretében kezdődtek meg a munkálatok az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömbnél.

A műemlékvédelem alatt álló épületegyüttes 11 ezer négyzetméternyi homlokzatán a munkálatok 2021-ben kezdődtek meg, a korábbi külső burkolatot új díszburkolatra cserélték. A kivitelezésnél fontos szempont volt, hogy a torony ellenálljon az extrém szélnyomásnak és az időjárási viszonyoknak. A nyílászárók beépítésekor az energetikai szempontok mellett az örökségvédelmi előírásokat is figyelembe vették. Ezenfelül a teljes homlokzatot korszerű hőszigeteléssel látták el. A külső felújítás keretében a telephely teljes aszfaltburkolatát lecserélték, tereprendezést hajtottak végre, parkolót, térvilágítást alakítottak ki, valamint belső mentőbeállót hoztak létre. A használaton kívüli műtárgyakat pedig elszállították.

A kórházat belül is teljesen felújították

A külső munkálatok 2022 márciusának végén fejeződtek be, és mostanra a tervek szerint elkészült a kórház majdnem 13 ezer négyzetméter alapterületű belső tereinek a korszerűsítése. Az épületen belüli 11 szint felújítása 2022 januárjában kezdődött, és ennek keretében megújultak a kórtermek, az őrzők, az üzemi konyha, az orvosi szobák, a szociális helyiségek és a patológia. Ezenfelül az épületgépészetet, az elektromos hálózatot és a nővérhívó rendszert is korszerűsítették. A kórház továbbá öt új műtőhelyiséggel bővült, és négy kiemelt ellátási terület (sürgősségi, intenzív, endoszkópos vizsgáló) kialakítására is sor került. A betegek közösségi terei is megújultak, valamint 250 új betegágy befogadására alkalmas kórtermeket hoztak létre.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a megújult Kútvölgyi Kórház ünnepélyes átadóján elmondta, hogy a budaiaknak tett ígéretüket valósították meg ezzel, amit még az országgyűlési választásra készülve, igényeikre reagálva tettek.

2021 tavaszán Varga Mihállyal ketten együtt javasoltuk a kormánynak a hányatott sorsú Kútvölgyi Tömb homlokzatának teljes körű felújítását. Közös kezdeményezésünkre a kormány 2021 májusában adott zöld lámpát a kórházfejlesztésnek és biztosította a munkák anyagi fedezetét

– emelte ki az államtitkár. Hozzátette: A kívül-belül omladozó épületből 1,5 év alatt mára olyan kórház lett, amely a világ bármely pontján megállná a helyét, és ahol korszerű körülmények között gyógyulhatnak majd a betegek. Szavai szerint a Covid, a háborús infláció és a szállítmányozási nehézségek ellenére nagy sikernek könyvelhetik el, hogy a kórház vezetésének és a hegyvidéki önkormányzat közös összefogásával végre átadhatják a budaiaknak az intézményt, amely évi 12 ezer beteg ellátását biztosítja.

A Szent János Kórház következik

Fürjes Balázs jelezte, folytatják a korházfelújításokat is.

A közösségi közlekedés, különösen a kötöttpályás eszközök, a HÉV-ek, a vasút és a villamoshálózat fejlesztése és a városi parkok bővítése, megújítása mellett legalább annyira fontos feladat a fővárosi kórházak rendbetétele. Mert meggyőződésünk, hogy Budapest fejlesztésének három kulcsterülete van: a közlekedés, a kórházak és a város zöldítése.

– húzta alá.

A következő lépés a Szent János Kórház felújítása lesz, ahonnan a kivitelezés idejére ideiglenesen az átadott új Kútvölgyi Tömbbe fog költözni a gasztroenterológia, az urológia, az intenzív ellátás, a sebészet és a belgyógyászat.

Varga Mihály az eseményen kijelentette, ígérete szerint az Európai Bizottsággal létrejött megállapodás alapján a helyreállítási és újjáépítési programban jelentős forrásokat fognak majd arra fordítani, hogy a beruházások folytatódjanak.

Az uniós támogatásokon túl, akár nemzeti önerőből is készen állunk arra, hogy az egészségügy az őt megillető forrásokat megkapja

– mondta a miniszter.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hozzáfűzte, hogy az elmúlt két év során az ország 3 millió négyzetméternyi kórházi felületének 10 százalékát már megújították.

(Borítókép: Index)