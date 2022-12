Dobrev Klára összefoglalta árnyékkormányának három hónapos munkáját

Szeptember 19-én alakult meg a Demokratikus Koalíció tagjaiból létrehozott árnyékkormány, ebből az alkalomból Dobrev Klára összefoglalta az árnyék-kabinet munkásságát, amit szavai szerint azért hoztak létre, hogy az Orbán-kormány helyett alternatívát mutassanak. Mint fogalmazott, be akarták mutatni, hogy létezik egy olyan felfogás, ami szerint a hatalmon lévő kormány felelős az ország egészségügyéért, az oktatási rendszerért.

Az árnyék-miniszterelnök elmondta, hogy nem abban kell mérni a kormány erejét, hogy meg tudja-e tartani a hatalmat. „Ennek módja az emberek megbecsülése, az erős állami szolgáltatások, nem pedig félelemkeltés és riogatás” – húzta alá. Dobrev Klára kiemelte, hogy három hónapos munkásságuk során nemcsak tükröt tartottak a Fidesz-kormánynak, úgy véli, azt is megmutatták, hogy fel tudnak állítani egy szakértőkből álló kabinetet, ezzel bármikor képesek átvenni a kormányzást.

Felkészültünk, megvan a tudásunk, minden képességünk ahhoz, hogy egy élhetőbb, európaibb és szabadabb Magyarországot teremtsünk

– nyilatkozta a DK alapítója.

Árnyék-javaslatcsomagok

Az árnyék-miniszterelnök arra is kitért, hogy több érdekképviseleti szervvel egyeztettek az őket érintő kérdéseket illetően, például pedagógusokkal az oktatás helyzetéről, a tanári bérkompenzációról, valamint a nyugdíjas szakszervezetekkel a 15 százalékos nyugdíjemelésről.

Dobrev Klára arról is beszélt, hogy az élelmiszerár drágulás és inflációmegállításához szükséges intézkedéseket is kidolgozták árnyékminisztereivel közösen, ezen felül arra is vannak terveik, hogy milyen adócsökkentéssel lehetne 500 forint alatt tartani az üzemanyag literenkénti árát, és azt is felvázolták, hogy ezeket az intézkedéseket miből lehetne finanszírozni. A gazdák aszálykár-mentesítésére vonatkozóan is kész programmal álltak elő.

Rezsimoratórium bevezetését indítványozták, hogy egy család se maradjon fűtés vagy áram nélkül télen. Ebből a célból hozott létre a DK a nagyjából 500 rászoruló család számára még karácsony előtt a rezsiszámlák kifizetéséhez segítséget nyújtó rezsimentő alapot. Az önkormányzatok és kisvállalkozások rezsitámogatásának rendszerét is kidolgozták, annak érdekében, hogy elkerüljék a csődöt, az elbocsátásokat, valamint egyetlenegy önkormányzati szociális intézményt se kelljen bezárni.

Külpolitikájuk

A DK képviselője arra is kitért, hogy a külpolitikában is aktívak voltak, az elmúlt három hónap alatt biztosították a NATO és az európai uniós szövetségeseinket, hogy elkötelezettek vagyunk a közös érdekek és a tagságok fenntartása mellett. Ennek érdekében Dobrev Klára Olaf Scholz német kancellárnak személyesen is tárgyalt. Az árnyék-miniszterelnök szerint az ő vezetésükkel hazánk egy hónap alatt megkaphatná azt az ötezer milliárd forintos támogatást, amit az Európai Unió visszatart az Orbán-kormánytól. Ezenfelül arra is van kész tervük, hogy hogyan lehet magunk mögött hagyni az orosz gázfüggőséget, és áttérni a zöldenergiára.

„Eddig öt Kormányinfót, több tucat sajtótájékoztatót tartottak, és csaknem százszor álltak a sajtó rendelkezésére” – foglalta össze Dobrev Klára az árnyékkormány három hónapos munkáját.

