A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy Hajdú-Bihar vármegyében található pulykatelepen is kimutatta a madárinfluenza-vírus H5N1 altípusát.

A több mint 25 ezer pulykát tartó nádudvari telepen az állatok levertsége, víz- és takarmányfogyasztásuk csökkenése, gyakoribbá váló elhullásuk vetette föl a madárinfluenza gyanúját.

Az állomány felszámolását megkezdték, a gazdaság körül védő- és megfigyelési körzetet alakítottak ki, továbbá a partnerországokat is értesítették az esetről, a fejleményekről.

A Nébih közleményéből kiderült az is, hogy a vírust Debrecenben begyűjtött mintákban is megtalálták. Ez is azt támasztja alá, hogy az állományokat zártan kell tartani, és meg kell akadályozni, hogy a baromfik vadon élő madarakkal találkozhassanak.

A madárinfluenza vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján megjelent összesítés alapján az elmúlt hetekben Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye számos településén kimutatták. Az itt bevezetett korlátozások továbbra is érvényben vannak.

Vigyázni kell a vásárlással!

A Nébih azt kéri, hogy senki ne vásároljon élő baromfit a madárinfluenza-járvány miatt korlátozás alá eső területekről, mivel ez könnyen a járvány kiterjedéséhez vezethet.

A jelenleg érvényes előírások szerint a védő- és megfigyelési körzetekből kizárólag vágóhídra lehet az állatokat szállítani, oda is csak kedvező eredményű előzetes vizsgálatok alapján. Mivel a betegséget a fertőzött állatok is terjesztik, így a hirdetések azon túl, hogy súlyos szabályszegésnek számítanak, komoly járványügyi kockázatot is jelentenek, az esetlegesen vírushordozó szárnyasokkal ugyanis hozzájárulhatnak a még »mentes« megyék befertőzéséhez

– tájékoztatott a hivatal.

A madárinfluenza vírusát november végén Békés vármegyében, egy tótkomlósi tömőlúdtelepen is igazolták.

Egy korábbi cikkünkben pedig arról is beszámoltunk, hogy az elmúlt évben az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban mintegy 48 millió madár pusztult el az eddigi legnagyobb madárinfluenza-járvány következtében. Az Egyesült Királyság kormánya szerint a kiselejtezett madarak a teljes termelés kis hányadát teszik ki – hetente mintegy 20 millió állatot.

