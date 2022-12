Karácsonyi csomagot vittek Pintér Sándornak, a Belügyminisztériumban újdonságokat is hallottak

Tizenkét civil és szakmai szervezet képviselője gyűlt össze szerda délután Budapesten a Széchenyi tér sarkán az első magyar oktatási miniszter, Eötvös József szobránál.

Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke elmondta: azért választották ezt a helyszínt, mert máig Eötvös Józsefet tartják a legjobb oktatási miniszternek.

Az összegyűltek a rögtönzött sajtótájékoztató után a Belügyminisztérium felé vették az irányt, hogy egy karácsonyi csomagot adjanak át Pintér Sándor tárcavezetőnek. Bár az esemény szervezői eredetileg a főbejárathoz szerettek volna menni, azt az információt kapták, hogy az épület hátsó bejáratánál várja őket egy belügyi megbízott, aki ezúttal Maruzsa Zoltán helyettes államtitkárának titkárságvezetője volt.

Miklósi László a helyszínen arra a kérdésre, hogy mikor kapnak választ az átadott dokumentumokra, azt az információt kapta, hogy az igazgatási szünet végétől – ami január 8-án van – számítva 30 napon belül, de akár hamarabb is.

„Ami újdonság volt nekem, hogy azt mondták, a miniszter urat érdekli az oktatás. Én ebben a pénteki konzultáció után nem voltam biztos, de jó volt ezt hallani” – mondta Miklósi László.

Mint arról korábban beszámoltunk, a karácsonyi csomag tartalmazza a Civil Közoktatási Platform szakmai egyeztetések alapján született oktatáspolitikai kiadványait, továbbá több elemzést és egy petíciót is, utóbbit immár 19 ezren írtak alá.

A civil és szakmai szervezetek egyik fő követelése továbbra is az, hogy a kirúgott pedagógusokat helyezzék vissza az állásukba, noha Orbán Viktor a délelőtti Kormányinfón több alkalommal is nyomatékosította, hogy ez nem fog megtörténni, „a törvényeket ugyanis be kell tartani”.

A karácsonyi csomag átadásához az alábbi szervezetek csatlakoztak:

Történelemtanárok Egylete

Civil Közoktatási Platform

Magyartanárok Egyesülete

Levegő Munkacsoport

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Szülői Hang

Szülői Összefogás Közösség

Civil Bázis

Akadémiai Dolgozók Fóruma

Oktatói Hálózat

Magyarországi Franciatanárok Egyesülete

Civil Kollégiumi Alapítvány

Januárban folytatódnak a sztrájktárgyalások

A délelőtti Kormányinfóval egy időben ismét egy asztalhoz ültek a pedagógus-szakszervezetek képviselői Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral. A megbeszélésre az érdekvédők ugyancsak elvitték a fent már említett szakmai anyagokat, előrelépés mégsem történt.

„Benn töltöttünk két órát, okosabbak nem lettünk, pedig előtte reménykedtünk, hátha a karácsonyi időszakban kapunk valami megnyugtatót. Semmit nem kaptunk” – mondta Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.

A tárgyalások januárban folytatódnak, és talán tavasszal már lesznek érdemi fejlemények a pedagógusok helyzetét illetően.